Muğlalı balıkçılar bu kez afetzedeler için ağ attı

GELİRİ TÜMÜYLE AFAD’A BAĞIŞLANACAK İlimizdeki büyük ve küçük balıkçılar ile su ürünleri kooperatiflerinin katıldığı kampanyada tutulan balıklar, bugün Bodrum Gündoğan ile Milas Güllük Balıkçı Barınaklarında düzenlenen iki ayrı mezatla satışa sunuldu. Bodrum’daki satışta toplam 22 bin 410 TL gelir elde edilirken, Milas Güllük’teki açık artırmada ise 620 bin TL toplandı. İlk mezat, bugün saat 12.00’de Gündoğan Balıkçı Barınağında düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın katılımıyla gerçekleştirilen açık artırmada, su ürünleri kooperatiflerinin başkan ve üyeleri ile balıkçılar da hazır bulundu. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinin yürekleri dağladığını belirterek, “Millet olarak karşılığı kelimelerle ifade edilemeyecek kadar zor ve acı günlerden geçiyoruz. Binlerce insanımız bu depremde hayatını kaybetti. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını sarmak hiç kolay olmayacak. Fakat, devletin tüm kurumları, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve milletimizin tüm fertleri, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana seferber oldu. Bizler de Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilk günden itibaren bir mücadele başlatarak tüm personelimiz ve tüm imkânlarımızla bu seferberliğe destek olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.