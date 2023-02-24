2023-02-24 13:25:15 Muğlalı balıkçılar bu kez afetzedeler için ağ attı
Muğla balıkçıları, Türkiye için “Tek Yürek” dayanışması kapsamında ağlarını depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla denize attı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyada tutulan balıklar açık artırma ile satışa sunuldu. Elde edilen gelirin tamamı depremden zarar gören 11 ile destek amacıyla AFAD’a bağışlanacak. Muğla balıkçıları, “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzede vatandaşlarımız için harekete geçti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dayanışma kampanyası kapsamında 22 Şubat Çarşamba günü ağlarını afetzedeler için denize atan balıkçılar, bugün Bodrum ve Milas’ta gerçekleştirilen açık artırma ile elde ettikleri geliri deprem bölgelerinde kullanılmak üzere AFAD’a bağışladı. Açık artırmada en yüksek rakam bir kılıç balığı için verildi. Üç ayrı bağışçı balık için 50’şer bin TL ödeyerek deprem bölgelerine bağışta bulundu. Artırmaya telefonla katılanlar arasında İzmir İhracatçılar Birliği Başkanı da vardı.