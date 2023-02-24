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Hayat-Aktüel
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Muğlalı balıkçılar bu kez afetzedeler için ağ attı

2023-02-24 13:25:15
Muğlalı balıkçılar bu kez afetzedeler için ağ attı

Muğla balıkçıları, Türkiye için “Tek Yürek” dayanışması kapsamında ağlarını depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla denize attı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyada tutulan balıklar açık artırma ile satışa sunuldu. Elde edilen gelirin tamamı depremden zarar gören 11 ile destek amacıyla AFAD’a bağışlanacak. Muğla balıkçıları, “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzede vatandaşlarımız için harekete geçti. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dayanışma kampanyası kapsamında 22 Şubat Çarşamba günü ağlarını afetzedeler için denize atan balıkçılar, bugün Bodrum ve Milas’ta gerçekleştirilen açık artırma ile elde ettikleri geliri deprem bölgelerinde kullanılmak üzere AFAD’a bağışladı. Açık artırmada en yüksek rakam bir kılıç balığı için verildi. Üç ayrı bağışçı balık için 50’şer bin TL ödeyerek deprem bölgelerine bağışta bulundu. Artırmaya telefonla katılanlar arasında İzmir İhracatçılar Birliği Başkanı da vardı.

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Foto - Muğlalı balıkçılar bu kez afetzedeler için ağ attı

GELİRİ TÜMÜYLE AFAD’A BAĞIŞLANACAK İlimizdeki büyük ve küçük balıkçılar ile su ürünleri kooperatiflerinin katıldığı kampanyada tutulan balıklar, bugün Bodrum Gündoğan ile Milas Güllük Balıkçı Barınaklarında düzenlenen iki ayrı mezatla satışa sunuldu. Bodrum’daki satışta toplam 22 bin 410 TL gelir elde edilirken, Milas Güllük’teki açık artırmada ise 620 bin TL toplandı. İlk mezat, bugün saat 12.00’de Gündoğan Balıkçı Barınağında düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın katılımıyla gerçekleştirilen açık artırmada, su ürünleri kooperatiflerinin başkan ve üyeleri ile balıkçılar da hazır bulundu. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinin yürekleri dağladığını belirterek, “Millet olarak karşılığı kelimelerle ifade edilemeyecek kadar zor ve acı günlerden geçiyoruz. Binlerce insanımız bu depremde hayatını kaybetti. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını sarmak hiç kolay olmayacak. Fakat, devletin tüm kurumları, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve milletimizin tüm fertleri, 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana seferber oldu. Bizler de Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilk günden itibaren bir mücadele başlatarak tüm personelimiz ve tüm imkânlarımızla bu seferberliğe destek olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

#2
Foto - Muğlalı balıkçılar bu kez afetzedeler için ağ attı

NAKDİ VE AYNİ YARDIM MİKTARLARI ARTIYOR Muğla’nın su ürünleri sektörünü temsil eden firmaların ve tüm balıkçıların afet bölgelerine destek için düzenlenen kampanyaya katılımından büyük mutluluk duyduğunu belirten Saylak, “Muğla yardımlar konusunda duyarlılığı en yüksek illerden biri oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından bölgeye 65 koli battaniye, yorgan bebek bezi, çocuk ve yetişkin giyim, jeneratör, tıbbi malzeme ve mutfak aletlerinden oluşan ayni yardım ulaştırıldı. 3 tonu et, 2.5 ton meyve sebze ile konserve gıda, narenciye, su olmak üzere toplam 5.5 tonluk gıda malzemesi yine deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için hazırlanarak sevk edildi. İlimizdeki üretici birlikleri ve kooperatifleri tarafından AFAD’ın acil durum hesaplarına yapılan nakdi bağış miktarı bugün itibariyle 275 bin 500 TL’ye ulaştı. 130 bin TL’lik bağış ise sadece il ve ilçe müdürlüğümüz personeli tarafından yapıldı. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda bölgede 8 personelimiz gönüllü olarak görev yapmaktadır. Önümüzdeki günlerde yeni gönüllü personelimiz de bölgeye sevk edilecektir” dedi.

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Foto - Muğlalı balıkçılar bu kez afetzedeler için ağ attı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bölgedeki üreticilere de yardım eli uzatmak için çalıştıklarını söyleyen Saylak, 13 deprem bölgesine 85 bin 450 kg yem, 68 bin 440 kg kaba yem ve 9 bin 600 kg silaj gönderildiğini belirtti.

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