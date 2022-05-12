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Hayat-Aktüel
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Muğla'da bir araçta yangın! Arı kovanları zarar gördü

2022-05-12 19:26:42
Muğla'da bir araçta yangın! Arı kovanları zarar gördü

Muğla-Ortaca'da bir araçta çıkan yangında arı kovanları ve arıcı barakası yandı.

#1
Foto - Bekir Kuru'ya ait 48 ET 548 plakalı kamyonette, Mergenli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın etraftaki otlara, arı kovanlarına ve barakaya sıçradı.

Bekir Kuru'ya ait 48 ET 548 plakalı kamyonette, Mergenli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın etraftaki otlara, arı kovanlarına ve barakaya sıçradı.

#2
Foto - İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

#3
Foto - Yangında bölgedeki 15 arı kovanı, arıcı barakası ve kamyonet zarar gördü.

Yangında bölgedeki 15 arı kovanı, arıcı barakası ve kamyonet zarar gördü.

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