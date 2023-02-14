2023-02-14 12:51:52 Muğla eğitim camiası depremin yaralarını sarmak için seferber oldu
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremin yaraları, tüm Türkiye’de cansiperane sarılmaya çalışılıyor. Afetzedelere destek olmak için Muğla Valiliği koordinasyonunda, AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve çeşitli kurum ve kuruluşlar çalışmalara aralıksız devam ediyor.