Muğla eğitim camiası depremin yaralarını sarmak için seferber oldu

Öğretmen, öğrenci ve veliler, afetzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için el ele tek yürek oldular. Gıdadan giyim eşyasına, battaniyeden hijyen ürünlerine kadar acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri, el birliğiyle hazırlandı. 13 ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından belirlenen okullarda toplanan yardım paketleri, elden ele taşınarak afetzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklenerek deprem bölgesine uğurlandı. İl Müdürü Emre Çay “Bizler yek vücut bir milletiz. Birimizin canı yansa diğerinin yüreği sızlar. Biri dertlense diğeri derman olmak için çabalar. Böyle böyle yaralarımızı saracağız. Çünkü biz kadim ve necip bir milletiz. Destek olan öğretmen, veli ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.