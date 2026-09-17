Türkiye ile Katar arasında üst düzey askeri görüşme
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Körfez bölgesinin önemli aktörlerinden Katar arasında askeri diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Körfez bölgesinin önemli aktörlerinden Katar arasında askeri diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülkenin askeri komuta kademesi arasındaki bağları pekiştiren bu kritik temas, bölgedeki stratejik iş birliklerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.
Görüşmenin ana gündem maddelerini Türkiye ile Katar arasındaki ikili askeri ilişkiler ve iş birlikleri oluşturdu.
İki komutan, köklü geçmişe dayanan stratejik ortaklığın askeri alandaki yansımalarını değerlendirerek mevcut projelerin kararlılıkla sürdürülmesi ve yeni iş birliği kapılarının aralanması konusunda mutabık kaldı.
Doha yönetimi ile askeri alandaki üst düzey temasların önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesi bekleniyor.
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