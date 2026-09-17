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Türkiye ile Katar arasında üst düzey askeri görüşme

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile Katar arasında üst düzey askeri görüşme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Körfez bölgesinin önemli aktörlerinden Katar arasında askeri diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.

#1
Foto - Türkiye ile Katar arasında üst düzey askeri görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülkenin askeri komuta kademesi arasındaki bağları pekiştiren bu kritik temas, bölgedeki stratejik iş birliklerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

#2
Foto - Türkiye ile Katar arasında üst düzey askeri görüşme

Görüşmenin ana gündem maddelerini Türkiye ile Katar arasındaki ikili askeri ilişkiler ve iş birlikleri oluşturdu.

#3
Foto - Türkiye ile Katar arasında üst düzey askeri görüşme

İki komutan, köklü geçmişe dayanan stratejik ortaklığın askeri alandaki yansımalarını değerlendirerek mevcut projelerin kararlılıkla sürdürülmesi ve yeni iş birliği kapılarının aralanması konusunda mutabık kaldı.

#4
Foto - Türkiye ile Katar arasında üst düzey askeri görüşme

Doha yönetimi ile askeri alandaki üst düzey temasların önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesi bekleniyor.

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