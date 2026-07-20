En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi
Son dönemde oldukça popüler hale gelen kano sporu satışları da arttırdı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte kano satışlarının yüzde 548 arttığı aktarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde oldukça popüler hale gelen kano sporu satışları da arttırdı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte kano satışlarının yüzde 548 arttığı aktarıldı.
Türkiye'de sosyal medyanın etkisiyle yaygınlaşan kano sporu satışları da artırdı.
Trendyol; kamp, tatil, su sporları ve yazlık yaşam kategorilerine ilişkin satış verilerini paylaştı.
Açıklanan verilere göre; platformdaki satıcılara ulaşan deniz yatağı siparişleri yüzde 1034, şişme havuz siparişleri yüzde 657, kano siparişleri ise yüzde 548 arttı.
Doğada kamp yapmayı tercih eden kullanıcıların alışverişleri de satışlara yansıdı.
Hamak siparişleri yüzde 201, çadır siparişleri yüzde 185 artarken, kamp arabasında yüzde 131, kamp masa ve sandalyelerinde ise yüzde 74'lük sipariş artışı kaydedildi.
Verilere göre; Türkiye genelinde en fazla sipariş gönderilen iller arasında Konya ve Şanlıurfa öne çıkarken, yazlık bölgelerde en yüksek sipariş artışı Muğla'da gerçekleşti.
İzmir, Antalya, Muğla, Balıkesir, Mersin, Çanakkale ve Aydın'daki yazlık bölgelerde değişen ihtiyaçların siparişlere yansıdığı belirtildi. Kaynak:TGRTHaber
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