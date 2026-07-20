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En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

Son dönemde oldukça popüler hale gelen kano sporu satışları da arttırdı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte kano satışlarının yüzde 548 arttığı aktarıldı.

#1
Foto - En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

Türkiye'de sosyal medyanın etkisiyle yaygınlaşan kano sporu satışları da artırdı.

#2
Foto - En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

Trendyol; kamp, tatil, su sporları ve yazlık yaşam kategorilerine ilişkin satış verilerini paylaştı.

#3
Foto - En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

Açıklanan verilere göre; platformdaki satıcılara ulaşan deniz yatağı siparişleri yüzde 1034, şişme havuz siparişleri yüzde 657, kano siparişleri ise yüzde 548 arttı.

#4
Foto - En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

Doğada kamp yapmayı tercih eden kullanıcıların alışverişleri de satışlara yansıdı.

#5
Foto - En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

Hamak siparişleri yüzde 201, çadır siparişleri yüzde 185 artarken, kamp arabasında yüzde 131, kamp masa ve sandalyelerinde ise yüzde 74'lük sipariş artışı kaydedildi.

#6
Foto - En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

Verilere göre; Türkiye genelinde en fazla sipariş gönderilen iller arasında Konya ve Şanlıurfa öne çıkarken, yazlık bölgelerde en yüksek sipariş artışı Muğla'da gerçekleşti.

#7
Foto - En çok Konya ve Şanlıurfa alıyor Vatandaş kanoyu sevdi

İzmir, Antalya, Muğla, Balıkesir, Mersin, Çanakkale ve Aydın'daki yazlık bölgelerde değişen ihtiyaçların siparişlere yansıdığı belirtildi. Kaynak:TGRTHaber

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