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Gündem
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MSB duyurdu! Hizmete girdi

2023-04-07 21:55:18
MSB duyurdu! Hizmete girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6’ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.

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Foto - MSB duyurdu! Hizmete girdi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - MSB duyurdu! Hizmete girdi

“Meltem-3 Projesi kapsamında 6’ncı P-72 deniz karakol uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli’de yapılan törenle hizmete girdi.

#3
Foto - MSB duyurdu! Hizmete girdi

Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun.”

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