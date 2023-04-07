2023-04-07 21:55:18 MSB duyurdu! Hizmete girdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6’ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Meltem-3 projesi kapsamında 6’ncı P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Meltem-3 Projesi kapsamında 6’ncı P-72 deniz karakol uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli’de yapılan törenle hizmete girdi.
Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun.”
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