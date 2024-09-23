2024-09-23 13:12:09 Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey
Hukukçu Yazar Avukat Yaşar Baş; Ali Koç’un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe’deki kaotik ortamı en güzel şekilde analiz ederek, Fenerbahçeli taraftarların yaralarına merhem olacak bir tahlilde bulundu. Baş yaptığı açıklamalarda, “Jose Mourinho, tercümanlık ile başladığı futbol kariyerinin ilk yıllarında son derece sıradan… Kariyeri Porto ile füze gibi yükselişe geçmişti… Porto’da Şampiyonlar ligi şampiyonu olduğu final maçı sonrasında yaptığı kaprisi hatırlar…