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Spor
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Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

2024-09-23 13:12:09
Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Hukukçu Yazar Avukat Yaşar Baş; Ali Koç’un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe’deki kaotik ortamı en güzel şekilde analiz ederek, Fenerbahçeli taraftarların yaralarına merhem olacak bir tahlilde bulundu. Baş yaptığı açıklamalarda, “Jose Mourinho, tercümanlık ile başladığı futbol kariyerinin ilk yıllarında son derece sıradan… Kariyeri Porto ile füze gibi yükselişe geçmişti… Porto’da Şampiyonlar ligi şampiyonu olduğu final maçı sonrasında yaptığı kaprisi hatırlar…

1
#1
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Şampiyonlar ligi şampiyonluğunun arkasından Chelsea’ya gitti… Chelsea Rus Milyarder Abramovç taradında satın alınmış ve astronomik transfer bütçeleri olan bir takımdı… Takımda Petr Cech, John Tery, Frank Lampard, Makalele, Damien Duff, Didier Drogba, Arjen Roben gibi süper yıldızlar vardı.. Bu takımla üç yılda 2 şampiyonluk kazandı.. Puan ortalaması 2.22 oldu.

#2
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

İnter’e geçti.. İnter tarihinin en güçlü kadrosu vardı… Materaz, İbrahimoviç, Crespo gibi… İnter’de arka arkaya 2 kez şampiyon oldu.. Ama puan ortalaması 2.12 idi…

#3
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Arkasından Real Madrid dönemi başladı.. Real Madrid döneminde Cristiano Ronaldo, İker Casillas, Marcello, Kaka, Sergio Ramos, Karim Benzema, Mesut Özil’i gibi süper yıldızlarla çalıştı.. Real Madrid tarihinde bu kadar çok süper yıldız bir arada olmadı.. Takımın yedek kalecisi Dudek, yedek santraforu Higuain idi.. Üç yılda bir kez şampiyon oldu.. Ancak takımın kimyasını bozdu.. Takımın ikonu olan İker Casillas’ı takım dışına attı.. Hatta bu olayların depresyonu nedeniyle daha sonra Casillas intihar teşebbüsünde bile bulundu.. Üçüncü sezonunda kaprisleriyle takımı bildiğiniz depresyona soktu… Puan ortalaması 2.30 oldu..

#4
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Sonra ikinci kez Chelsea macerası ile düşüş başladı.. İkinci Chelsea macerasında üç yılda 1 şampiyonluk kazandı ama takımın motoru yatak sarmış gibiydi.. Zaten üçüncü sezonun yarısına gelmeden görevine son verildi.. Puan ortalaması 1,96 oldu..

#5
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Ardından Alex Ferguson’un zirveye çıkardığı Manchester United’e gitti.. United döneminde tarihin en pahalı kadrolarından biri ile çalıştı… Süper yıldızlarla yaptığı kavgaların bedelini takım ödedi ve hiç şampiyon olamadı… Rio Fedinand ve Vidic gibi süper yıldızların olduğu defansı ligin en çok gol yiyen takımlarından biri haline geldi.. Üçüncü sezonunda takım performans küme düşecek hale gelince yine ilk yarıyı tamamlayamadan görevine son verildi.. Puan ortalaması 1.97 oldu..

#6
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Sonraki durağı Pochettino ile üst düzey takım haline gelmiş olan Tottenham oldu… Arka arkaya 4 sezon şampiyonluk kovalayan ve arka arkaya 4 kez Şampiyonlar ligine katılan Totenham’da, Hary Kane’li, Heung-Min Son’lu tarihin en iyi kadrolarından birini sıradanlaştırdı.. İlk yılında 7. oldu.. İkinci yılını tamamlayamadan görevine son verildi…Puan ortalaması 1.77 oldu..

#7
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

En son İtalya Ligi Seri A’nın üst düzey takımlarından Roma’nın başına geçti… Mourinho döneminde Roma takımı bir orta üst kategori takım haline geldi.. Tamamen sıradanlaştı… Takım el freni çekili gibi oynuyordu.. Takımı da Lukaku gibi, Dybala gibi süper yıldızları da sıradanlaştırdı… Bu yıl sezon ortasında görevine son verildi.. Mourinho ayrıldıktan sonra Roma futbol gibi futbol oynamaya başladı.. Roma tarihinin en iyi kadrolarından birini 1.70 puan ortalaması ile çalıştırdı..

#8
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Son 10 yılda sürekli düşüşte.. Sadece maç kaybetmiyor.. Gittiği bütün takımların kimyasını da bozuyor… Özellikle de kendisine güvenip görev veren yönetimleri taraftarın önüne atmak en iyi bildiği iş…

#9
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Son 10 yılda kazandığı puan ortalaması ile Türkiye Süper Liginde üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana bir tek takım şampiyon olamamış…

#10
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Bu yıl Fenerbahçe takımının puan ortalaması 2,40… Mourinho efsane ve şampiyon olduğu takımlarda bile bu ortalamaya ulaşamamış…

#11
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Diyeceksiniz ki Fenerbahçe İspanya, İtalya, İngiltere liginde oynamıyor…Ancak Fenerbahçe’nin de kalesinde Casillas ve Cech, defansında Ramos, Ferdinand, Tery, orta sahasında Lampard, forvetinde Ronaldo da yok..

#12
Foto - Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Perşembe ne olacağını Çarşamba gösteriyor.. Bu yıl Galatasaray ve Beşiktaş Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için çırpınıyor ama paraların savrulduğu, sonuçta da hesabın yönetime kaldığı bir Fenerbahçe göreceğiz gibime geliyor” dedi.

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