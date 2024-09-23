Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Arkasından Real Madrid dönemi başladı.. Real Madrid döneminde Cristiano Ronaldo, İker Casillas, Marcello, Kaka, Sergio Ramos, Karim Benzema, Mesut Özil’i gibi süper yıldızlarla çalıştı.. Real Madrid tarihinde bu kadar çok süper yıldız bir arada olmadı.. Takımın yedek kalecisi Dudek, yedek santraforu Higuain idi.. Üç yılda bir kez şampiyon oldu.. Ancak takımın kimyasını bozdu.. Takımın ikonu olan İker Casillas’ı takım dışına attı.. Hatta bu olayların depresyonu nedeniyle daha sonra Casillas intihar teşebbüsünde bile bulundu.. Üçüncü sezonunda kaprisleriyle takımı bildiğiniz depresyona soktu… Puan ortalaması 2.30 oldu..