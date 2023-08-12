2023-08-12 08:46:23 Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı
MİT'in geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakaladığı Mossad'a çalışan özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve şebekesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mossad'ın hedefindeki kişileri kendi ekibine takip ettirmek için 'Üçüncü Göz Uzman Kadrosu' isimli whatsapp grubu kurduğu saptanan Küçükkaya'nın, Mossad yöneticileriyle Avrupa'da 4 yılda 10 farklı şehirde 11 kez görüştüğü ve 2.7 milyon lira ödeme aldığı saptandı. Mossad'ın ayrıca Küçükkaya'nın takip yeteneğini ölçmek için İstanbul'daki kendi ajanını bile takip ettirdiği belirlendi.