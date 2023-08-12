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Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

2023-08-12 08:46:23
Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

MİT'in geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakaladığı Mossad'a çalışan özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve şebekesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mossad'ın hedefindeki kişileri kendi ekibine takip ettirmek için 'Üçüncü Göz Uzman Kadrosu' isimli whatsapp grubu kurduğu saptanan Küçükkaya'nın, Mossad yöneticileriyle Avrupa'da 4 yılda 10 farklı şehirde 11 kez görüştüğü ve 2.7 milyon lira ödeme aldığı saptandı. Mossad'ın ayrıca Küçükkaya'nın takip yeteneğini ölçmek için İstanbul'daki kendi ajanını bile takip ettirdiği belirlendi.

#1
Foto - Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz mayıs ayında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bağlı çalışan özel dedektif 'Taner Sezgin' kod Selçuk Küçükkaya'nın liderlik ettiği casusluk şebekesine operasyon düzenledi. Kamuoyuna ilk kez SABAH'ın duyurduğu casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Küçükkaya'nın da arasında olduğu 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

#2
Foto - Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

HEDEFTE 1 ŞİRKET 23 ŞAHIS İddianameye göre Küçükkaya, Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsa yönelik takibini gerçekleştirdi. Bu kişilerle ilgili elde ettiği ve Mossad'a ilettiği bilgiler, iddianameye göre Türkiye Cumhuriyet devletinin menfaatleri için gizi kalması gereken bilgi ve verilerdi.

#3
Foto - Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

FETÖ'CÜYE MOSSAD KOMİSYONU İddianameye göre, boşanma davalarında taraflar için veri toplayan özel dedektif Küçükkaya, Mossad yöneticileriyle, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ kapsamında TSK'dan ihraç edilen Serkan Özdemirci aracılığıyla tanıştı. Gerçek kimlikleri tespit edilemeyen Jose Satia, Thomas Alfonso ve Raul kod isimli Mossad yöneticileri, deşifre olmalarını engelleme amacıyla Singapur merkezli, Avrupa ve Asya merkezli, yatırım, danışmanlık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren "Asia Angels" adı şirketin çalışanları olarak tanıttı. Mossad, Küçükkaya ile Serkan Özdemirci aracılığıyla temasa geçti. Özdemirci'nin her rapordan ve takip işleminden alınan ücretten komisyon aldığı saptandı.

#4
Foto - Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

İLK TEST İSTANBUL'DAKİ 3 RESTORAN Özdemirci, Küçükkaya'ya deneme amaçlı İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Üsküdar'da faaliyet gösteren üç restoranı araştırıp, fotoğraflamasını, ticari sırlarını, mülkiyet bilgilerini temin edip raporlayarak iletmesini istedi. Bu bilgileri toplayan ve raporlayan Küçükkaya, ilk deneme testinden geçti ve ardından Avrupa'nın farklı şehirlerinde buluşacağı Mossad yöneticisi Jorge Satia ile irtibatlandırıldı.

#5
Foto - Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

AVRUPA'DA MOSSAD'DAN CASUSLUK EĞİTİMİ ALDI Mossad yöneticileriyle yurt dışında buluşan Küçükkaya'ya gizli iletişim tekniği öğretildi. Bilgisayarına yüklenen program sayesinde, Mossad yöneticileriyle nasıl haberleşeceğine kadar eğitim verildi. Küçükkaya'ya Mossad yöneticisi "Thomas Alfonso"dan takip, gözetleme, fotoğraf dökümantasyon, keysing, raporlama eğitimi verildi. Küçükkaya, gelen talimatların arşivini ve talimatlardan sonra hazırladığı raporların düzenlenmesini tek tek bu sistemde gerçekleştirdi ve arşivledi.

#6
Foto - Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

YURT DIŞINDA 4 YILDA 11 GÖRÜŞME Küçükkaya, 2018- 2019 arasında Thomas Alfonso ile Danimarka-Kopenhag, Avusturya-Viyana, İtalya- Roma ve Floransa, Belçika- Brüksel'de 6 kez yüz yüze görüştü. "Raul" isimli Mossad yöneticisiyle de 2019-2022 arasında pandemi nedeniyle Çekya-Prag, İtalya- Roma, Belçika- Antwerp, Fransa- Paris ve İsviçre- Zürih'te 5 kez görüşebildi. Küçükkaya, bu görüşmelere güvenlik sebebiyle en az iki taksi değiştirerek farklı adreslere gidiyordu. Gerçek buluşma yeri, farklı adreslere giden Küçükkaya'ya bildirildikten sonra, peruk kullanarak gizlilik içerisinde buluşma yerine ulaşıyordu. Bu görüşmelerin çoğunda Jorge Satia'da bulunuyordu.

#7
Foto - Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

CASUSLUĞUN FİYATI 2.7 MİLYON LİRA Küçükkaya, casusluk hizmeti karşılığında genel olarak yüz yüze ve Western Union üzerinden yaklaşık 90 bin euro (bugünkü değeriyle 2.7 milyon lira) para aldı. Küçükkaya, takip edeceği şahısların yurda giriş-çıkış, uçuş, otel, tedavi ve reçete, hat bilgisi ve görüşme kayıtları, telefon sinyal bilgileri, nüfus kayıt örnekleri, banka hesap ve bakiye bilgileri, adres bilgileri gibi çok çeşitli verileri, Türkiye'de çoğunlukla akrabalarının yer aldığı şebekede yer alan 'Cahit' kod Musa Kuş aracılığıyla ulaştığı saptandı. Küçükkaya'nın bunun karşılığında Musa Kuş'a ödemeyi annesinin hesabı üzerinden gönderdiği belirlendi.

#8
Foto - Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

MOSSAD'IN ÜÇÜNCÜ GÖZÜ Küçükkaya'nın hedefteki şahısları takip ettirdiği elemanlarıyla iletişim kurabilmeleri için "Üçüncü göz uzman kadrosu" isimli bir whatsapp grubu kurduğu tespit edildi. Mossad yöneticilerinden "takip edilsin" talimatı aldığı hedef şahısların fotoğraflarını ve bilgilerinin bu kendi şebekesindekilerin yer aldığı bu gruptan paylaşıldığı saptandı. TEST İÇİN MOSSAD AJANINI BİLE TAKİP ETTİRDİLER Mossad yöneticileri, Küçükkaya'ya İstihbarata Karşı Koyma (İKK) kapsamında deneyim kazanması ve sisteme entegre olması için İstanbul'da bulunan İsviçre uyruklu "Agata Anna Zaza" kod isimli Mossad mensubunu bile takip ettirdi. Küçükkaya, şahsın görüşmelerini, eylemlerini takip edip fotoğraflayarak kayıt altına aldı ve hazırladığı raporu Mossad yöneticilerine sundu. MOSSAD YÖNETİCİLERİ KOPENHAG'DA YALAN MAKİNESİNE SOKULDU Takip yeteneği sınavı geçen Küçükkaya, 18-21 Aralık 2018'de Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Türkiye veya başka bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalışıp çalışmadığını tespit etmek için poligraf (yalan makinesi) testine sokuldu. Küçükkaya ifadesinde bu durumu, "Bana bir kafede laptop benzeri bir cihaz getirdiler. Bu cihazın kablolarını göğsüme, parmak uçlarıma ve baldırıma bağlayıp, ismimi, mesleğimi, devletle çalışıp çalışmadığımı sordular. Herhangi bir yorum yapmadan görüşmeye devam ettik" şeklinde anlattı.

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