Mossad'ın "üçüncü gözü 2.7 milyon liraya ülkesini sattı! Fetö’cü MOSSAD ajanı

MOSSAD'IN ÜÇÜNCÜ GÖZÜ Küçükkaya'nın hedefteki şahısları takip ettirdiği elemanlarıyla iletişim kurabilmeleri için "Üçüncü göz uzman kadrosu" isimli bir whatsapp grubu kurduğu tespit edildi. Mossad yöneticilerinden "takip edilsin" talimatı aldığı hedef şahısların fotoğraflarını ve bilgilerinin bu kendi şebekesindekilerin yer aldığı bu gruptan paylaşıldığı saptandı. TEST İÇİN MOSSAD AJANINI BİLE TAKİP ETTİRDİLER Mossad yöneticileri, Küçükkaya'ya İstihbarata Karşı Koyma (İKK) kapsamında deneyim kazanması ve sisteme entegre olması için İstanbul'da bulunan İsviçre uyruklu "Agata Anna Zaza" kod isimli Mossad mensubunu bile takip ettirdi. Küçükkaya, şahsın görüşmelerini, eylemlerini takip edip fotoğraflayarak kayıt altına aldı ve hazırladığı raporu Mossad yöneticilerine sundu. MOSSAD YÖNETİCİLERİ KOPENHAG'DA YALAN MAKİNESİNE SOKULDU Takip yeteneği sınavı geçen Küçükkaya, 18-21 Aralık 2018'de Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Türkiye veya başka bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalışıp çalışmadığını tespit etmek için poligraf (yalan makinesi) testine sokuldu. Küçükkaya ifadesinde bu durumu, "Bana bir kafede laptop benzeri bir cihaz getirdiler. Bu cihazın kablolarını göğsüme, parmak uçlarıma ve baldırıma bağlayıp, ismimi, mesleğimi, devletle çalışıp çalışmadığımı sordular. Herhangi bir yorum yapmadan görüşmeye devam ettik" şeklinde anlattı.