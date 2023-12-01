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Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

2023-12-01 20:28:15
Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Yayımlanan bir istihbarat raporunda, Türkiye'den gelecek bir deniz filosunun İsrail'in Gazze ablukasına meydan okuması halinde ne denli büyük bir tehdit oluşturacağı tespit edilmeye çalışıldı.

#1
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Olası filoyla ilgili ilk haberler 20 Kasım'da, aktivist Volkan Okçugil'in İsrail donanmasına meydan okuyacak bin küçük gemiye ulaşılacağı yönündeki iddialı tahminleriyle gündeme geldi.

#2
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

O tarihten bu yana filo liderleri ilerleme kaydetmek için bazı adımlar atmış olsalar da rapora göre hedefleri ve organizasyonları, açık denizde şiddetli çatışmalara ve yıllar süren jeopolitik yansımalara yol açan meşhur Mayıs 2010 Mavi Marmara filosundan çok farklı görünüyor.

#3
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Eski üst düzey İsrailli istihbarat yetkilileriyle dolu olan ve halen görevde olan istihbarat yetkilileriyle sürekli temas halinde bulunan Meir Amit Merkezi tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Görünen o ki filo henüz sadece planlama aşamasında ve daha çok Gazze Şeridi ile dayanışma eylemi ruhu taşıyor ve ne zaman yola çıkmayı planladıkları ve gerçekten Gazze kıyılarına ulaşmayı amaçlayıp amaçlamadıkları belli değil

#5
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Öncelikle, filo liderleri aslında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı tamamen delmeyi değil, İsrail'e devam eden askeri malzeme sevkiyatını sekteye uğratmayı ve istihbarat merkezinin de belirttiği gibi İsrail donanmasının dikkatini dağıtmayı umduklarını söylüyorlar.

#6
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Özünde bu fikir, ablukayı sürdürmenin İsrail'e maliyetini ve yarattığı sıkıntıyı arttırmayı amaçlıyor gibi görünüyor.

#7
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Rapora göre filo yola çıkarsa planı önce Kıbrıs'a gitmek ve Gazzeliler için insani yardım malzemesi toplamak. Ardından uluslararası sulardan geçerek Gazze'ye ulaşmaya çalışacak ancak İsrail donanması tarafından durdurulmaya, denetlenmeye ve Aşdod limanına çekilmeye hazır olacak.

#8
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Rapora göre bu, IDF'nin yoğun deniz kaynakları ve zamanını kullanmasını gerektirecek ve ayrıca İsrail'in savaş çabaları için ihtiyaç duyduğu kritik askeri malzemelerin gecikmesine neden olacak ciddi bir deniz trafiği yaratabilir.

#9
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Filo liderleri Aşdod'a yanaştıktan sonra da insani yardım malzemelerinin kara yoluyla Gazze'ye ulaşmasını bekleyeceklerdir. Filonun hayata geçip geçmeyeceği ya da öngörülenden daha küçük olup olmayacağı konusunda hala soru işaretleri bulunmakta. Meir Amit Merkezi, bunun hem organizatörlerin aralık ayını genel bir hedef dönemi olarak belirtip yola çıkmak için gerçek bir tarih vermemelerinden hem de halen gemi satın almak için fon toplamayı tartışıyor olmalarından kaynaklandığını söyledi.

#10
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Aslında başlangıçta bazı organizatörler filonun 23 Kasım'da yola çıkacağını söylemişti. Devam eden geçici ateşkes de muhtemelen filonun çabalarını sekteye uğrattı ancak IDF'nin savaş sona erdikten sonra bile Gazze'nin bazı bölgelerinin güvenlik kontrolünü elinde tutacağını söylediğine dikkat çekerek yine de yola çıkabilirler. IDF kaynakları kısa bir süre önce filonun Gazze'ye yaklaşabileceğinden kuşku duyduklarını ve 23 kesinlikle 2010'daki Mavi Marmara olayına benzer bir sayıya ulaşamayacaklarını söyledi.

#11
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Geçmişteki bazı filo girişimleri, uluslararası diplomatik baskı; sigorta şirketlerinin yasal baskısı ve tehlikeli denizcilik faaliyetlerine katıldıkları için açılabilecek davaların yeterli sayıda geminin satın alınıp yola çıkarılmasını mali açıdan zorlaştırması sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Böyle bir filonun sigortalanması ve bu filoya yatırım yapılmasının, geminin abluka delme girişimi sebep gösterilerek IDF tarafından belirsiz bir süre için el konulması ihtimali yüzünden önemli dezavantajları var. Filo organizatörleri ablukanın yasa dışı olduğunu iddia ediyor ve daha spesifik olarak, eğer bir denetim yapılmasına izin verirlerse ve sadece insani yardım mazlemeleri taşıyorlarsa IDF'nin kendilerini durduramayacağını iddia ediyorlar.

#12
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Ancak IDF'nin, özellikle de ürünlerin daha sonra kara yoluyla Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesi halinde, ablukaların taşınan malların türü arasında ayrım yapmasına gerek olmadığı iddiasına dayanarak gemilerine her halükarda el koyacağının farkındalar.

#13
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Garip bir şekilde raporda, 4 bin 500 kişilik filoya şimdiye kadar katılan gemilerin 133'ünün Rusya'dan, 104'ünün İspanya'dan olduğu, Türkiye'den ise şu ana kadar sadece 12 geminin katıldığı belirtiliyor.

#14
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Raporda ayrıca Hamas aktivistlerinden Zahar Birai ve İngiltere Müslüman Kardeşler tarafından gündeme getirilen daha küçük filo girişimlerinden de bahsediliyor.

#15
Foto - Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Raporda adı geçen filo girişimleriyle ilgili diğer aktivistler arasında Ürdün parlamentosu üyesi Fares el Ajarama, profesör Torstein Dahle ve Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songur da yer alıyor. Kaynak: Odatv

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