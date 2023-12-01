Mossad harekete geçti! İsrail'de Mavi Marmara korkusu

Geçmişteki bazı filo girişimleri, uluslararası diplomatik baskı; sigorta şirketlerinin yasal baskısı ve tehlikeli denizcilik faaliyetlerine katıldıkları için açılabilecek davaların yeterli sayıda geminin satın alınıp yola çıkarılmasını mali açıdan zorlaştırması sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Böyle bir filonun sigortalanması ve bu filoya yatırım yapılmasının, geminin abluka delme girişimi sebep gösterilerek IDF tarafından belirsiz bir süre için el konulması ihtimali yüzünden önemli dezavantajları var. Filo organizatörleri ablukanın yasa dışı olduğunu iddia ediyor ve daha spesifik olarak, eğer bir denetim yapılmasına izin verirlerse ve sadece insani yardım mazlemeleri taşıyorlarsa IDF'nin kendilerini durduramayacağını iddia ediyorlar.