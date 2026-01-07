Mossad ajanı idam edildi! Türk kamuoyu sitem etti
Türkiye'de Mossad casusları cezaevlerinde beslenirken komşuda peş peşe idam kararları çıkıyor. Türk kamıoyu ise benzer uygulamanın neden Türkiye'de yapılmadığını belirterek sitem ediyor.
Türkiye, günlerce bu tarihi soygunu konuşmuştu! Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal’dan beklenmedik karar
Yaban domuzunu çıplak elle yakalamıştı! Türkiye’nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Türkiye'de Mossad casusları cezaevlerinde beslenirken komşuda peş peşe idam kararları çıkıyor. Türk kamıoyu ise benzer uygulamanın neden Türkiye'de yapılmadığını belirterek sitem ediyor.
İran’da, İsrail'in istihbarat ve güvenlik servisi Mossad’a casusluk yapmak ve ülkeye ait hassas bilgileri aktarmakla suçlanan Ali Ardestani bu sabah idam edildi.
Söz konusu kişi, sosyal medya üzerinden Mossad’ın istihbarat ve terörist servisi tarafından devşirilmiş ve belirli miktarlarda ödeme ile boş vaatler karşılığında Mossad adına görevler üstlenmitir.
Mevcut belge ve deliller ile sanığın açık itiraflarına göre, Ali Ardestani, Mossad subaylarının talimatıyla özel bazı noktaların görüntülerini, hedef alınan şahıslara ait bilgileri servisle paylaşmış ve her görev sonunda kripto para şeklinde ödeme almıştır.
Mossad subayları aracılığıyla, İran içinde kimliği belirli bir kişiyle farklı mekanlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiş; topladığı bilgileri, çektiği fotoğraf ve videoları bu kişiye teslim etmiş, ardından yeni görevler almıştır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23