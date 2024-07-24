Moğol ve Türk arkeologlardan mezar kazısı

Yıldırım, saha araştırmaları sırasında Tuul Irmağı havzasında tespit ettikleri ve kazı çalışması yaptıkları mezarın 5 ile 8. yüzyıllar arasına ait olduğunu tahmin ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti: "Bu yönüyle mezar Juanjuanlar, Göktürkler veya bir ihtimal Uygurlar dönemine ait olabilir. 10 metreye 10 metre ölçülerinde kare planlı bir mezar kompleksi. Burada eski Türk geleneğine göre bir kurban alanı var ve kare planlı olması da bu mezarı diğerlerinden ayırıyor. Çünkü o dönemdeki Türklerde dört yöne, yani dünyanın dört bir yanına hakim olma görüşü var. Bu görüş çerçevesinde yapılmış bir mezar olduğunu görüyoruz." Daha önce Moğolistan'da dörtgen mezarın bulunduğunu, fakat boyutlarının daha küçük olduğunu anlatan Kürşat Yıldırım, "Bu mezar ise diğerlerine göre çok daha büyük. Bazı Moğol meslektaşlarımıza göre bu mezar, kendine has bir mezar özelliği gösteriyor. Etrafında herhangi bir küçük kurgan veya mezar alanları yok. Tek başına oluşturulmuş bir anıt alanı olarak görülüyor. Bu yılki temel hedefimiz anıtın dış planını öncelikle belirlemek. Yüzey toprağı temizleyeceğiz. Bu işlemlerden sonra mezarın iç yapıtının nasıl olduğuna dair değerlendirme yolun gideceğiz." diye konuştu.