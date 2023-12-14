MNG Kargo satıldı! İşte yeni ismi ve logosu

MNG Kargo’nun karakteristik renkleriyle, DHL’in ikonik sarı ve kırmızı renklerinden oluşan logosunun bir araya gelmesinin güçlü bir geleceği simgelediğini belirten MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Veysi Armağan Kesen, “Yeni logomuz, DHL ile yaratacağımız güçlü bir geleceği temsil ediyor. MNG Kargo'nun köklü geçmişi ve DHL'in küresel uzmanlığı arasında kurduğumuz bu köprü, müşterilerimize daha rekabetçi ve yenilikçi lojistik çözümleri sunmamıza olanak tanıyor. DHL eCommerce’in yaygın global ağını ve dijital uzmanlığını MNG Kargo’nun yerel kimliğiyle birleştiren DHL Group, Türkiye pazarındaki büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor. Bu güçlü birlikteliği temsil eden yeni logomuz ile küresel pazarda daha güçlü bir konumda yer almayı amaçlıyoruz.” dedi.