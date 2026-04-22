MMU Kaan'ı istiyorlardı! Şimdi de Türkiye'den acil olarak gemi talep etiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MMU Kaan'ı istiyorlardı! Şimdi de Türkiye'den acil olarak gemi talep etiler

Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesi bu kez kritik gemi siparişi verdi. Anlaşma yapıldı, gemi üretimi başlatıldı.

DESAN, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) için Türkiye'de inşa edilecek ikinci Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi'ne (MPMS-2) ilişkin sözleşmeyi Malezya İçişleri Bakanlığı ile imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DESAN, Malezya ile savunma ve denizcilik alanındaki işbirliğini yeni bir sözleşmeyle güçlendirdi. Şirket, MMEA için inşa edilecek ikinci Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi'ne ilişkin sözleşmeye imza attı.

Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail'in ev sahipliğinde düzenlenen törende, imzalar, DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ile Malezya İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Datuk Awang Alik Bin Jeman tarafından atıldı. Projenin kabul mektubu ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende imzalanmıştı.

MPMS-1 projesinde kaydedilen ilerleme ve ortaya konan teknik başarıların ardından imzalanan sözleşme, iki ülke arasındaki güvene dayalı işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini ortaya koyuyor. MPMS-2, aynı platform üzerinde geliştirilen ilk geminin yeteneklerine ek olarak hızlı müdahale botları, İHA entegrasyonu, helikopter platformu ve tam teşekküllü sağlık hizmetleri altyapısıyla donatılacak. Proje kapsamında ayrıca DESAN tarafından geliştirilecek bir İnsansız Suüstü Aracı (USV) da sisteme entegre edilerek önemli bir teknoloji ihracatı gerçekleştirilecek.

Türk mühendisliği ve iş gücüyle Türkiye'de inşa edilecek yerli dizayn geminin, yaklaşık 24 ay içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Gemi, 99 metre uzunluğa sahip olurken, yüksek operasyonel kabiliyetleri, çok yönlü görev kapasitesi ve gelişmiş teknolojik donanımıyla Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın en önemli unsurlarından biri olacak. Proje, Türk Loydu klasifikasyonu altında yürütülecek. ASELSAN ve HAVELSAN başta olmak üzere Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarının katkılarıyla ileri teknoloji sistemler gemiye entegre edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, MPMS-1 projesinde ortaya koydukları başarının MPMS-2 sözleşmesiyle güçlü bir işbirliğine dönüşmüş durumda olduğunu belirtti.

Bu gelişmeyi Türkiye ile Malezya arasında güvene dayalı, uzun vadeli ortaklığın somut bir göstergesi olarak gördüklerini aktaran Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

DESAN olarak en önemli referansımız, projelerimizi her zaman zamanında ve bütçe hedefleri içinde tamamlama konusundaki güçlü geçmişimizdir. MPMS-2 projesinde de aynı disiplin ve üstün çalışma disiplini ile hareket edeceğiz. Malezya ile işbirliğimizi yalnızca gemi inşa projeleriyle sınırlı görmüyor, uzun vadeli ve kalıcı bir sanayi ortaklığı olarak değerlendiriyoruz. Bu vizyonun bir parçası olarak, bugün öğleden sonra 21 Nisan 2026'da Malaka'da gerçekleştireceğimiz tersane projemizin temel atma töreniyle iş birliğimizi daha da ileri seviyeye taşıyacağız.

Barış Yarkadaş Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Her krizde yurtdışındasın! İspanya’da 4 gün ne yaptın?
Gündem

Barış Yarkadaş Özgür Özel’i yerden yere vurdu: Her krizde yurtdışındasın! İspanya’da 4 gün ne yaptın?

Partiyi eleştirileri nedeniyle CHP’den ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medy..
Savaş uçağı projesi çöktü!
Dünya

Savaş uçağı projesi çöktü!

Fransa ile Almanya’nın ortak yürüttüğü 100 milyar euroluk FCAS savaş uçağı projesi, şirketler arasındaki güç mücadelesi nedeniyle ciddi bir ..
CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi
Gündem

CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi

CHP’nin ilk genel bakanı Mustafa Kemal’in gayri resmi koruması, sofrasından eksik etmediği gazeteci, 4 dönem CHP milletvekilliği yapan Recep..
Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı
Gündem

Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, arkadaşlarına 'okulu tarayacağım' mesajı atarak tehditte bulunduğu için gözal..
Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu
Gündem

Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki gerilimi düşürmek adına yürütülen diplomasi trafiğinde beklenmedik bir çıkış yaparak, İran yönetiminden ..
Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!
Dünya

Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın af talebinin ardından İran idamları iptal etti.
