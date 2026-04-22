MMU Kaan'ı istiyorlardı! Şimdi de Türkiye'den acil olarak gemi talep etiler

DESAN olarak en önemli referansımız, projelerimizi her zaman zamanında ve bütçe hedefleri içinde tamamlama konusundaki güçlü geçmişimizdir. MPMS-2 projesinde de aynı disiplin ve üstün çalışma disiplini ile hareket edeceğiz. Malezya ile işbirliğimizi yalnızca gemi inşa projeleriyle sınırlı görmüyor, uzun vadeli ve kalıcı bir sanayi ortaklığı olarak değerlendiriyoruz. Bu vizyonun bir parçası olarak, bugün öğleden sonra 21 Nisan 2026'da Malaka'da gerçekleştireceğimiz tersane projemizin temel atma töreniyle iş birliğimizi daha da ileri seviyeye taşıyacağız.