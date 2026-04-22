ABD'den Türk şirketine beklenmedik 'savunma sanayi' yaptırımı: Balistik füze üretiminde dahliniz var

Hazine Bakanlığı, daha önce yaptırım listesine alınan Mahan Air ile bağlantılı yeni isimleri ve varlıkları da duyurdu. Havayolunun ana kuruluşu olan Sepehr Kaveh Kish ile yöneticileri GholamAbbas Ataei Aghdam ve Jamshid Hosseinzadeh listeye eklenen isimler arasında bulunuyor. Dubai merkezli Chabok FZCO’nun uçak parçası tedariki nedeniyle dahil edildiği pakette, Mahan Air bünyesindeki EP-MTE ve EP-MTB tescilli iki adet Boeing 777 uçağı da yaptırım kapsamındaki varlıklar olarak tanımlandı.