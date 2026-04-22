Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir?
ABD'den Türk şirketine beklenmedik 'savunma sanayi' yaptırımı: Balistik füze üretiminde dahliniz var
ABD'den Türk şirketine beklenmedik 'savunma sanayi' yaptırımı: Balistik füze üretiminde dahliniz var

ABD Hazine Bakanlığı, İran savaşı sırasında Tahran'a dolaylı yoldan destek verdiğini öne sürerek Türk şirketine yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran’ın askeri kapasitesine yönelik yürütülen politikalar çerçevesinde yeni bir yaptırım paketi yayımladı. Bakanlık, söz konusu kişi ve kurumların İran Devrim Muhafızları (IRGC) ile bağlantılı projelere finansal ve teknolojik destek sunduğunu bildirdi. Türkiye, BAE ve İran’ı kapsayan bu karar; İHA bileşenlerinden füze yakıtı öncüsü maddelere kadar geniş bir tedarik zincirini hedef alıyor.

Yaptırım listesinin odağında, Shahed tipi İHA'larda kullanılan servomotorların tedarikinde rol alan Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) ve yöneticisi Hamid Reza Janghorbani yer alıyor. Bakanlık, bu ağa ödeme kolaylığı sağladığı belirtilen Tahran merkezli döviz satıcısı Kamal Sabah Balkhkanlu ile lojistik süreçleri yürüten Mohammad Vahidi ve Danial Khalili’yi listeye dahil etti. Bu isimlerin, Dubai ve diğer üçüncü ülkeler üzerinden yürütülen malzeme akışında aracı oldukları kaydedildi.

Açıklanan yaptırımlar kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren Emti Fiber Tekstil İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi de yer aldı. Bakanlık, söz konusu firmanın balistik füze roket motorlarında kullanılan nitroselüloz üretimi için gerekli olan "pamuk linteri" maddesini Pardisan Rezvan Shargh şirketine gönderdiğini bildirdi. A

Ayrıca, füze yakıtı bileşenleri tedarikinde yer aldığı belirtilen Adak Pargas Pars şirketinin yöneticileri Hamidreza Roknifard ve Mostafa Roknifard hakkında da yaptırım kararı uygulandı.

Hazine Bakanlığı, daha önce yaptırım listesine alınan Mahan Air ile bağlantılı yeni isimleri ve varlıkları da duyurdu. Havayolunun ana kuruluşu olan Sepehr Kaveh Kish ile yöneticileri GholamAbbas Ataei Aghdam ve Jamshid Hosseinzadeh listeye eklenen isimler arasında bulunuyor. Dubai merkezli Chabok FZCO’nun uçak parçası tedariki nedeniyle dahil edildiği pakette, Mahan Air bünyesindeki EP-MTE ve EP-MTB tescilli iki adet Boeing 777 uçağı da yaptırım kapsamındaki varlıklar olarak tanımlandı.

