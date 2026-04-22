Van'a bereket yağdı! Geçen yıla göre yüzde 100’den fazla arttı

Etkin bir yönetimine dikkati çeken Akkuş, "Geçen yıl son yılların en böyle kurak yıllarından biri geçirmiştik. Geçen yılki özellikle şubat ayındaki yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60'a yakın bir azalma göstermişti. Fakat bu yılı geçen yılla kıyasladığımız zaman yüzde 100'den daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yıl kar yağışı çok çok daha yüksek, çok çok daha su yönünden bereketli bir yıldaydı. Özellikle önümüzdeki günlerde dağlardaki karların erimesiyle beraber derelerin daha da coştuğunu göreceğiz. Barajların biraz daha dolduğunu göreceğiz. Elbette ki bu sevindirici bir durum. Fakat etkin bir su yönetiminiz yoksa ne kadar kar yağarsa yağsın o su size yetmeyecektir. Dolayısıyla ümit ediyoruz ki her yıl bu şekilde havza bol kar yağışı alır. Ve önümüzdeki yıl kuraklıkla karşı karşıya kalmayız" ifadelerini kullandı.