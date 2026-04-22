  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yarardan çok... pH 5,5 dengesine dikkat! Hangi sabun hangi cilt tipine iyi gelir? Bizim laikler bu karardan utanır mı? Sınıflara '10 Emir'i asma zorunluluğu... Serasında üretip hem ihraç ediyor hem pazarda satıyor Emekli maaşı sisteminde yeni dönem: Hesaplama değişti! İşte formül Yerli turistlerin harcaması yüzde 32 arttı! Seyahate çıkanların harcama miktarı belli oldu Sosyal medya için e-Devlet zorunluluğu! VPN'e yaş sınırı geliyor Türkiye Korkut hava savunma sistemini aktif etti: Gökyüzünde önüne gelen ne varsa düşürdü
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Van'a bereket yağdı! Geçen yıla göre yüzde 100’den fazla arttı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van’da son yıllardaetkili olan kuraklık elecek adına kaygılandırıyordu. Ahcak bu sene etkili olan yoğun kar yağışı, su kaynakları için umut oldu.

#1
Van’da son yıllarda kuraklıkla birlikte gündeme gelen su kaybı, bu yıl etkili olan kar yağışıyla yerini daha umut veren bir tabloya bıraktı.

#2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Son yıllarda ülkemiz genelindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi haliyle her yerden kuraklık haberleri alınmasına neden oldu. Bu noktada Van Gölü havzası çok kırılgan yerlerden birisi çünkü kapalı bir havza. Dışarıdan havzaya hiçbir su girdisi yok.

#3
Çünkü Van Gölü havzasına tek su girdisi kışın yağan kar ve yağmur yağışlarından oluşuyor. Bunun dışında havzaya tek bir su girdisi mevcut değil. Havzanın bütün su bütçesinin temelini kar ve yağmur yağışları oluşturuyor. Bu yüzden kış aylarında herkes bu seneki kar yağışı yeterli mi, değil mi diye düşünüyor. Çünkü kışın yağan karlar dağların doruklarında birikerekten yaz aylarındaki su depolarını oluşturuyor. Buradaki karlar yaz aylarında yavaşça eriyerek akarsuları besliyor. Akarsular çiftçinin ürününe dönüşüyor. Balıkların üreme habitatını oluşturuyor. Bu sene geçen seneye kıyasladığımız zaman sonuçlar çok daha iyi. Yüzleri güldürecek bir tablo mevcut" dedi.

#4
Etkin bir yönetimine dikkati çeken Akkuş, "Geçen yıl son yılların en böyle kurak yıllarından biri geçirmiştik. Geçen yılki özellikle şubat ayındaki yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 60'a yakın bir azalma göstermişti. Fakat bu yılı geçen yılla kıyasladığımız zaman yüzde 100'den daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Bu yıl kar yağışı çok çok daha yüksek, çok çok daha su yönünden bereketli bir yıldaydı. Özellikle önümüzdeki günlerde dağlardaki karların erimesiyle beraber derelerin daha da coştuğunu göreceğiz. Barajların biraz daha dolduğunu göreceğiz. Elbette ki bu sevindirici bir durum. Fakat etkin bir su yönetiminiz yoksa ne kadar kar yağarsa yağsın o su size yetmeyecektir. Dolayısıyla ümit ediyoruz ki her yıl bu şekilde havza bol kar yağışı alır. Ve önümüzdeki yıl kuraklıkla karşı karşıya kalmayız" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23