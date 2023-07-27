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Teknoloji-Bilişim
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MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

2023-07-27 03:25:20
MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

MMU KAAN için kardeş ülke ile ortaklık kuruluyor.

#1
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi yolcuğunda yeni bir kilometre taşına daha gelindi.

#2
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projemiz olan Milli Muharip Uçak için proje ortaklığı yapıldı.

#3
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

İki dost ülke arasında yapılacak olan ortaklık ile MMU KAAN projesi çok daha hızlı bir şekilde geliştirilecek. İşte detaylar…

#4
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

Gelen bilgilere göre dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye’nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN’a ortak oldu.

#5
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

IDEF 2023 fuarı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında yapılacak anlaşma ile ortaklık kurulacak. Dost ülke ile yapılacak anlaşma sayesinde Azeri ve Türk mühendisler birlikte çalışacak.

#6
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

Kısa süre önce Teknofest etkinliğinde halkın huzuruna çıkan MMU KAAN projesi aslında ilk meyvelerini 2018 yılında verildi. Aradan geçen kısa süre içerisinde MMU KAAN prototip hale geçti ve ilk testlerine başladı.

#7
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

Taksi testlerini ve motor çalıştırma testlerini başarıyla geçen MMU KAAN’ın 23 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşuna çıkması planlanıyor. Proje kapsamında Türkiye’nin ilk dünyanınsa F-35’ten sonra ilk faal olarak görev yapan 5. nesil savaş uçağı olacak.

#8
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

MMU/TF-X “KAAN” teknik özellikleri Uzunluk: 21 m Kanat açıklığı: 14 m Yükseklik: 6 m Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs Servis tavanı: 55.000+ ft Azami hız: 1.8 Mach G limitleri: +9g / -3.5g Aviyonikler: ASELSAN’ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS) SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi) IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) Kaska monteli nişangah sistem

#9
Foto - MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu

Diğer: Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi Süperseyir kabiliyeti Uzun harekat yarıçapı Radarda düşük görünürlük Sensör füzyonu Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

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