2023-07-27 03:25:20 MMU KAAN projesine ortak olacak ülke belli oldu
MMU KAAN için kardeş ülke ile ortaklık kuruluyor.
MMU KAAN için kardeş ülke ile ortaklık kuruluyor.
Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi yolcuğunda yeni bir kilometre taşına daha gelindi.
Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projemiz olan Milli Muharip Uçak için proje ortaklığı yapıldı.
İki dost ülke arasında yapılacak olan ortaklık ile MMU KAAN projesi çok daha hızlı bir şekilde geliştirilecek. İşte detaylar…
Gelen bilgilere göre dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye’nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN’a ortak oldu.
IDEF 2023 fuarı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında yapılacak anlaşma ile ortaklık kurulacak. Dost ülke ile yapılacak anlaşma sayesinde Azeri ve Türk mühendisler birlikte çalışacak.
Kısa süre önce Teknofest etkinliğinde halkın huzuruna çıkan MMU KAAN projesi aslında ilk meyvelerini 2018 yılında verildi. Aradan geçen kısa süre içerisinde MMU KAAN prototip hale geçti ve ilk testlerine başladı.
Taksi testlerini ve motor çalıştırma testlerini başarıyla geçen MMU KAAN’ın 23 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşuna çıkması planlanıyor. Proje kapsamında Türkiye’nin ilk dünyanınsa F-35’ten sonra ilk faal olarak görev yapan 5. nesil savaş uçağı olacak.
MMU/TF-X “KAAN” teknik özellikleri Uzunluk: 21 m Kanat açıklığı: 14 m Yükseklik: 6 m Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs Servis tavanı: 55.000+ ft Azami hız: 1.8 Mach G limitleri: +9g / -3.5g Aviyonikler: ASELSAN’ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS) SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi) IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) Kaska monteli nişangah sistem
Diğer: Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi Süperseyir kabiliyeti Uzun harekat yarıçapı Radarda düşük görünürlük Sensör füzyonu Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti
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