2024-02-14 13:29:12 MİT’le ilgili flaş gelişme! Hepsi teker teker açıklandı
2023’te Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT), 140 bin vatandaş istihbarat sağladı.
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2023’te Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT), 140 bin vatandaş istihbarat sağladı.
MİT’e internet sitesi üzerinden bilgi ileten kişi sayısı açıklandı.
NTV’nin aktardığına göre 2023’te ay ay MİT’e bilgi iletlenlerin sayısı şöyle: • Şubat 12 bin 458 • Mart 19 bin 947 • Nisan 12 bin 897 • Mayıs 9 bin 815 • Haziran 10 bin 903 • Temmuz 7 bin 193 • Ağustos 11 bin 291 • Eylül 29 bin 770 • Ekim 9 bin 781 • Kasım 4 bin 927 • Aralık 5 bin 69 2024’ün ilk ayında MİT’e bilgi iletenlerin sayısıysa 6 bin 714 oldu.
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