Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Zafer olarak adlandırabileceğimiz üçüncü gelişme de Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı gövde gösterisi yapmak için kurduğu planın İsrail tarafından bozulması oldu. Atina, 24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan ve ABD ile Fransız uçaklarının da katılacağı “Iniochos 2023” tatbikatına ısrarla İsrail’i de davet ediyor. Türkiye ile yumuşama süreci yürüten İsrail şu ana kadar bu ısrarlı daveti duymazdan gelmeyi tercih etti. İşin farkına varan Yunan medyasında İsrail aleyhine satır aralarında yorumlar yapılmaya başlandı bile. Atina, Türkiye ile sorunu olan her ülkeyi, özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı da geçmişte tatbikatlarına davet eden ülkeydi. Türkiye’nin ikili ilişkilerini yumuşatması Yunanistan’ın “Buralar bizim oyun alanımız” havasını söndürüyor. Atina, ayakları yere bastıkça, kendisini dev aynasında seyretmekten vazgeçtikçe, Türkiye ile sorunlarını daha kolay çözecek. Siyasi hırslarını tatmin etmek adına Türkiye ile düşmanlık politikası izleyen Dendias gibi adamlar yok olunca, barış çok daha kolay olacak.