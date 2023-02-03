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Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

2023-02-03 12:16:47
Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz münhasır anlaşmasına karşı çıkan Mısır'a kötü haber geldi.

#1
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Gazeteci Özay Şendir, Türkiye'nin hiç müdahil olmadan önemli bir zafer elde ettiğini açıkladı. İşte Özay Şendir'in Milliyet'teki o ifadeleri...

#2
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Geçen hafta İtalya ile Libya arasında 8 milyar dolarlık bir enerji anlaşmasıyla, mülteci sorunu için ortak önlemler alınmasını öngören iki anlaşma imzalandı.

#3
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Fiilen Türkiye’nin adının geçmediği bu haber gerçekte Türkiye adına bir zafer oldu.

#4
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Nasıl sorusunu hemen yanıtlayayım: Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon anlaşması imzalandığında Atina ve Kahire bu anlaşmaya karşı çıktı.

#5
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, telefon görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada Trablus merkezli hükümetin herhangi bir uluslararası anlaşma ya da mutabakat muhtırası imzalama yetkisine sahip olmadığını iddia ettiler.

#6
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Onlar bunu iddia etse de İtalya geldi ve Trablus hükümetiyle çok sayıda anlaşmayı imzaladı.

#7
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Libya anlaşmasına Avrupa Birliği ve NATO’nun da tepki vereceğini söylemişti. Bakalım Atina şimdi İtalya’yı da şikâyet edebilecek mi?

#8
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Bu arada Trablus’ta bir mahkemenin Türkiye-Libya anlaşmasına dair verdiği can sıkıcı bir karar var ama Libya hükümeti sorunun aşılacağını söylüyor, dikkatle takip etmemiz lazım..

#9
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Diğer iki zafer de yine Yunanistan ile ilgili. Atina’nın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın 21 Şubat’ta Atina’ya düzenleyeceği seyahat için Miçotakis hükümeti tam bir şov planı hazırlamıştı. Aynı gün yapılacak Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi’nin toplantısına ABD Dışişleri Bakanı’nı da dahil etmek istiyorlardı. ABD Dışişleri Bakanı, gezinin Türkiye ayağını da düşünerek bu teklifi kabul etmedi. ABD, üç ülkenin toplantısına sadece teknokrat düzeyinde katılma kararı aldı.

#10
Foto - Mısır'ı sarsacak Türkiye imzası! Sisi işte bunu beklemiyordu

Zafer olarak adlandırabileceğimiz üçüncü gelişme de Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı gövde gösterisi yapmak için kurduğu planın İsrail tarafından bozulması oldu. Atina, 24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan ve ABD ile Fransız uçaklarının da katılacağı “Iniochos 2023” tatbikatına ısrarla İsrail’i de davet ediyor. Türkiye ile yumuşama süreci yürüten İsrail şu ana kadar bu ısrarlı daveti duymazdan gelmeyi tercih etti. İşin farkına varan Yunan medyasında İsrail aleyhine satır aralarında yorumlar yapılmaya başlandı bile. Atina, Türkiye ile sorunu olan her ülkeyi, özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı da geçmişte tatbikatlarına davet eden ülkeydi. Türkiye’nin ikili ilişkilerini yumuşatması Yunanistan’ın “Buralar bizim oyun alanımız” havasını söndürüyor. Atina, ayakları yere bastıkça, kendisini dev aynasında seyretmekten vazgeçtikçe, Türkiye ile sorunlarını daha kolay çözecek. Siyasi hırslarını tatmin etmek adına Türkiye ile düşmanlık politikası izleyen Dendias gibi adamlar yok olunca, barış çok daha kolay olacak.

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