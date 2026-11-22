Masaya oturuldu: Türkiye'yi vurmak için 400 kilometre menzilli füze alıyorlar
Türkiye'ye karşı sinsi adımlar imza atan komşu İsrail ile masaya oturdu. 400 kilometre menzili olan Lora balistik füzesini satın alacaklar.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı sinsi adımlar imza atan komşu İsrail ile masaya oturdu. 400 kilometre menzili olan Lora balistik füzesini satın alacaklar.
Defenceturk'te yer alan habere göre, İsrail üretimi LORA balistik füzelerinin Yunanistan’da üretilmesi için görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.
2025 yılının Aralık ayında Yunanistan’ın Israel Aerospace Industries (IAI) şirketi ile LORA balistik füzelerinin tedariki konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilmişti. Nemesis HD tarafından yapılan habere göre görüşmeler sürüyor.
Bu kapsamda Atina’nın sisteme büyük ilgi gösterdiği ve son temaslarda ilgili füzenin Yunanistan’da ortak üretimi konusunun ön plana çıktığı aktarıldı.
LORA Balistik Füzesi: İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen LORA, kara ve deniz platformlarından fırlatılabilen kısa menzilli balistik füze sistemidir. 90 ila 430 kilometre menzile sahip olan füze, yüksek infilaklı harp başlığıyla donatılmıştır.
GPS ve ataletsel seyrüsefer sistemlerini (INS) bir arada kullanan LORA'nın üretici tarafından açıklanan dairesel hata olasılığı (CEP) yaklaşık 10 metre olarak belirtilmektedir. IAI'nin paylaştığı bilgilere göre füze, uçuş profili sayesinde önleme girişimlerine karşı beka kabiliyetini artırmayı hedeflemekte ve ses üstü hızlarda ilerleyerek hedef bölgeye ulaşmaktadır. Tahrik sistemi ise tek kademeli katı yakıtlı roket motorundan oluşmaktadır.
LORA'nın öne çıkan özelliklerinden biri de depolama ve fırlatma altyapısıdır. Tamamen kapalı lançerlerde muhafaza edilen sistemde, hidrolik mekanizmalar yerine elektrikli tahrik sistemleri tercih edilmektedir. Bu tasarımın bakım ve işletme gereksinimlerini azaltması amaçlanmaktadır. Yaklaşık 1.600 kilogram ağırlığında olan füze, 5,2 metre uzunluğa ve 624 milimetre çapa sahiptir. Kara konuşlu konfigürasyonda, 16 ton sınıfındaki standart bir kamyon üzerine entegre edilen lançer sistemiyle dört füze taşınabilmektedir. Deniz platformlarından da ateşlenebilecek şekilde tasarlanan LORA, kompakt konuşlandırma yapısı sayesinde farklı deniz platformlarına entegrasyon seçeneği sunmaktadır.
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