LORA'nın öne çıkan özelliklerinden biri de depolama ve fırlatma altyapısıdır. Tamamen kapalı lançerlerde muhafaza edilen sistemde, hidrolik mekanizmalar yerine elektrikli tahrik sistemleri tercih edilmektedir. Bu tasarımın bakım ve işletme gereksinimlerini azaltması amaçlanmaktadır. Yaklaşık 1.600 kilogram ağırlığında olan füze, 5,2 metre uzunluğa ve 624 milimetre çapa sahiptir. Kara konuşlu konfigürasyonda, 16 ton sınıfındaki standart bir kamyon üzerine entegre edilen lançer sistemiyle dört füze taşınabilmektedir. Deniz platformlarından da ateşlenebilecek şekilde tasarlanan LORA, kompakt konuşlandırma yapısı sayesinde farklı deniz platformlarına entegrasyon seçeneği sunmaktadır.