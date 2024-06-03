2024-06-03 13:49:32 Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına...
Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın Biden'ın ateşkes anlaşmasına olumlu yanıt verdiğini duyurdu. İsrail'in kararı bekleniyor... Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.