  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına...

2024-06-03 13:49:32
Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına...

Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın Biden'ın ateşkes anlaşmasına olumlu yanıt verdiğini duyurdu. İsrail'in kararı bekleniyor... Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

#1
Foto - Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına...

BİDEN'IN SUNDUĞU ATEŞKES ANLAŞMASI Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölen rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

#2
Foto - Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına...

NETANYAHU'NUN NİHAİ KARARI BİLİNMİYOR Dün İsrail basını Tel Aviv'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul ettiğini yazsa da İsrail'im nihai kararı bilinmiyor... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

#3
Foto - Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına...

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

#4
Foto - Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına...

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyeceğini belirtmişti.

#5
Foto - Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlkay Gündoğan'a ırkçılık şoku! Türk olmasından rahatsız oldular
Spor

İlkay Gündoğan'a ırkçılık şoku! Türk olmasından rahatsız oldular

Almanya Milli Futbol Takımı kaptanı İlkay Gündoğan, milli takımla ilgili yapılan bir ankette ırkçı saldırıya maruz kaldı.
Ne altın ne euro ne de dolar! Atilla Yeşilada açıkladı: Bayramdan sonra uçuşa geçecek
Ekonomi

Ne altın ne euro ne de dolar! Atilla Yeşilada açıkladı: Bayramdan sonra uçuşa geçecek

Son dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin iyimser tahminlerde bulunan ekonomist Atilla Yeşilada'dan önemli bir öngörü geldi. Yeşilada euro ve ..
Güney Afrika'da 30 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dengeler değişti
Dünya

Güney Afrika'da 30 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dengeler değişti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimin nihai sonuçlarına göre, Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ilk kez meclisteki ç..
Gemiden denize konteynerler düştü! Liman trafiğe kapatıldı
Yaşam

Gemiden denize konteynerler düştü! Liman trafiğe kapatıldı

İstanbul Ambarlı Limanı'nda, gemiye yükleme yapıldığı sırada 28 konteyner denize düştü. Liman, geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. ..
Emekli albay dünyayı ayağa kaldıracak açıklamayı yaptı: Türkiye'nin orada robot ordusu var

Emekli albay dünyayı ayağa kaldıracak açıklamayı yaptı: Türkiye'nin orada robot ordusu var
Cihat Yaycı sinsi planı anlatarak duyurdu: Türkiye hata yaptı

Cihat Yaycı sinsi planı anlatarak duyurdu: Türkiye hata yaptı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23