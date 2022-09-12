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Hayat-Aktüel
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Miras meselesinde kan döküldü: Yaralılar var

2022-09-12 07:32:00
Miras meselesinde kan döküldü: Yaralılar var

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde miras meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada 3 kişi silahlı vurularak yaralandı.

#1
Foto - Miras meselesinde kan döküldü: Yaralılar var

Olay, İnönü Mahallesi Küçücek Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras meselesi bulunan F.F. tartıştığı Ayşe S., Havva S. ve Turgut S.'ye kurşun yağdırdı.

#2
Foto - Miras meselesinde kan döküldü: Yaralılar var

Kurşunların hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

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Foto - Miras meselesinde kan döküldü: Yaralılar var

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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