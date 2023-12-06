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Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

2023-12-06 13:41:05
Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras kalan toprağın iki yıl ekilmemesi durumunda uygulanacak kiralama düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

#1
Foto - Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras kalan toprağın iki yıl ekilmemesi durumunda kiralanacağını açıklamıştı.

#2
Foto - Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

Ebubekir Gizligider, "Anneden, babadan kalan tarla, toprak, bağ var ama mülkiyet, miras hukuku cilveleriyle bunları işleyemiyoruz. Önce o toprağın en yakın yerleşim yerinden başlamak üzere hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralayacağız" şeklinde konuşmuştu.

#3
Foto - Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

İşlenmeyen tarım arazilerini üretime kazandırmak için kiralama yönteminde ayrıntılar belli oldu.

#4
Foto - Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

Su potansiyeli ve toprak veri tabanı esas alınarak, arazi özellikleri gözetilerek, kullanım planları, plan açıklama raporları ve plan hükümlerinin yıl sonuna kadar onay aşamasına getirilmesi planlanıyor.

#5
Foto - Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

Ülke genelinde yapılması planlanan arazi kullanım planlaması çalışmaları için Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'da 1,9 milyon hektarda toprak sınıflaması ve bu alanlar içinde toplam 932 bin hektarda detaylı toprak sınıflaması için çalışmalara başlandı.

#6
Foto - Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

Bakanlık tarafından 2022'de ülke genelinde başlatılan 1/5000 ölçekli arazi kullanım planlaması çalışmalarının 7 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişiklikle hisselilik, mülkiyet ihtilafı, göç gibi gerekçelerle üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ve kira bedellerinin maliklere ödenmesi koşuluyla Bakanlık eliyle tarımsal üretim amaçlı kiralanması sağlanacak. 2024 ve 2025 üretim yıllarında işlenmeyen tarım arazilerinin tespit edilmesi ve 2025'in son çeyreğinde ilk kiralamanın yapılması planlanıyor.

#7
Foto - Miras kalan toprak sahiplerinin tamamını ilgilendiren karar! Bakanlık yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı

Topraksız veya az topraklı çiftçilerin, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurabilecek şekilde hazine arazileriyle topraklandırılması çalışmaları kapsamında 2023'e kadar 16 bin 670 çiftçi ailesine 1 milyon 69 bin dekar hazine arazisi dağıtıldı. 2020'den bugüne kadar Türkiye genelinde dağıtılan arazi ve arsa bedeli ile kira gelirleri kapsamında toplam 341,3 milyon lira tahsilat yapıldı. Su kaynaklarının tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kirliliğe karşı korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi amaçlanıyor. Türkiye genelinde 4 bin 852 istasyonda sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme çalışmaları yürütülüyor. Yıllık yaklaşık 15 bin numune alınarak farklı parametrelerde toplam 85 bin analiz yapılıyor. Ayrıca gelecek yıldan itibaren uygulanmak üzere Nitrat Eylem Planı hazırlandı. Nitrat Eylem Planı'nda, arazi, gübreleme, hayvansal gübre ve sulama yönetimleri konularında toprak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik tedbirler yer alıyor.

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