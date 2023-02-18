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Miraç gecesinde depremzedeler için eller semaya açıldı

2023-02-18 09:04:09
Miraç gecesinde depremzedeler için eller semaya açıldı

Muş’ta, Salih-Muhlise Çağlayan Camii başta olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi.

#1
Foto - Miraç gecesinde depremzedeler için eller semaya açıldı

Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti ile Cebrail Aleyhisselam'ın öncülüğünde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

#2
Foto - Miraç gecesinde depremzedeler için eller semaya açıldı

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden kandil programlarında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

#3
Foto - Miraç gecesinde depremzedeler için eller semaya açıldı

Program sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, şunları söyledi:

#4
Foto - Miraç gecesinde depremzedeler için eller semaya açıldı

"Bugün Miraç gecesi, Recep ayının 27’nci gecesi. Miraç gecesi Peygamber Efendimizin Hicret'ten 1,5 yıl önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilir. Miraç demek gökyüzüne yükselmek demektir. Her bir peygamberin bir miracı vardır. Peygamber Efendimiz de bu miracı gerçekleştirdi. Miraç'ta Allah tarafından Peygamber Efendimiz aracılığı ile bizlere hediyeler verildi. 5 vakit namaz, Bakara Suresi'nin son ayeti ve şirk koşmayan ümmeti Muhammed’in cennete gideceği müjdelenmiştir"

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