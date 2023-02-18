Miraç gecesinde depremzedeler için eller semaya açıldı

"Bugün Miraç gecesi, Recep ayının 27’nci gecesi. Miraç gecesi Peygamber Efendimizin Hicret'ten 1,5 yıl önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilir. Miraç demek gökyüzüne yükselmek demektir. Her bir peygamberin bir miracı vardır. Peygamber Efendimiz de bu miracı gerçekleştirdi. Miraç'ta Allah tarafından Peygamber Efendimiz aracılığı ile bizlere hediyeler verildi. 5 vakit namaz, Bakara Suresi'nin son ayeti ve şirk koşmayan ümmeti Muhammed’in cennete gideceği müjdelenmiştir"