Minik öğrencilerden müthiş icat! Bu daha başlangıç

Bu anlamda yapabileceklerimizden birisi de tarımda sulama sistemiyle ilgili bir kodlama sistemi geliştirdik. Bu sulama sistemimi tamamen küçük yaştaki ilkokul ekibimizle yaptık. Nem sensörlünün topraktaki nemi hissedip sus pompasını tetiklemesi ve otomatik olarak bir sulama yapması. Buradaki amaç bitkinin yaşayabileceği toprağa ve neme sahip olmasını sağlamak. Çocuklarımızın da bunu bu şekilde geliştirerek bitkilere entegre etmelerini sağlıyoruz bu anlamda da gerekli olan verimi alıyoruz şu an için. Çocuklarımız verim aldıktan sonra da daha çok özgüven, daha çok ilgi ve hevesle bu işleri yapmak istiyorlar” dedi.