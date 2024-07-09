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Eğitim
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Minik öğrencilerden müthiş icat! Bu daha başlangıç

2024-07-09 14:54:20
Minik öğrencilerden müthiş icat! Bu daha başlangıç

Yalova’da ilkokul öğrencileri tarımsal sulama için kodlama geliştirdi.

#1
Foto - Minik öğrencilerden müthiş icat! Bu daha başlangıç

Yalova’da bir grup ilkokul öğrencisi tarımsal sulamada kullanılmak üzere kodlama geliştirdi. Yalova’da robotik kodlama eğitimi alan minik öğrenciler, geliştirdikleri sistemle tarımsal sulamada emek ve su israfının önüne geçecek projeyi hayata geçirdi.

#2
Foto - Minik öğrencilerden müthiş icat! Bu daha başlangıç

Minik öğrenciler aldıkları eğitimle yaptığı robotik kodlamada, topraktaki nemin azalmasıyla harekete geçen sulama sistemini uygulamalı olarak bir bahçede test etti. Topraktaki nemin yeterli düzeye çıkmasıyla sulamanın kesildiği sistemin çalıştığını gören çocuklar büyük mutluluk duydu.

#3
Foto - Minik öğrencilerden müthiş icat! Bu daha başlangıç

Robotik kodlama eğitimi veren özel eğitim kurumu müdürü Hatice Şener, tarımsal alanda robotik kodlamayı kullanmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlattı.

#4
Foto - Minik öğrencilerden müthiş icat! Bu daha başlangıç

Çocukların tarıma olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Şener, insan gücünü en aza indirmeyi hedeflendiklerini belirterek, “Özellikle ilkokul ekibimizi 6-7-8 yaş ekibimizle bu teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz ve bununla ilgili neler yapabiliriz düşünüyoruz. Amacımız tamamen çocuklarımızı günlük hayata adapte edebilmek, biraz daha özendirmek oluyor.

#5
Foto - Minik öğrencilerden müthiş icat! Bu daha başlangıç

Bu anlamda yapabileceklerimizden birisi de tarımda sulama sistemiyle ilgili bir kodlama sistemi geliştirdik. Bu sulama sistemimi tamamen küçük yaştaki ilkokul ekibimizle yaptık. Nem sensörlünün topraktaki nemi hissedip sus pompasını tetiklemesi ve otomatik olarak bir sulama yapması. Buradaki amaç bitkinin yaşayabileceği toprağa ve neme sahip olmasını sağlamak. Çocuklarımızın da bunu bu şekilde geliştirerek bitkilere entegre etmelerini sağlıyoruz bu anlamda da gerekli olan verimi alıyoruz şu an için. Çocuklarımız verim aldıktan sonra da daha çok özgüven, daha çok ilgi ve hevesle bu işleri yapmak istiyorlar” dedi.

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