Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Araştırma ve şikayet bildirimlerine devam eden yolcu en sonunda olayın çözülmesini sağladı. Aynı gün içerisinde WestJet tarafından herhangi bir Jamaika seferi gerçekleştirilmemiş olsa da bahsi geçen gün aynı şirkete bağlı bir yan kuruluş olan Swoop Havayolları tarafından Jamaika seferi düzenlenmişti. Talihsiz kadının bavulu WestJet tarafından alınmış olsa da kargo bölümünde yaşanan bir aksaklık veya o bölümde yer alan kötü niyetli biri tarafından Jamaika uçağına verilmişti.