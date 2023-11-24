  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

2023-11-24 22:26:09
Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Havalimanlarında bazen valiz karmaşası yaşanabiliyor. Bu karmaşalardan biri AirTag sayesinde çözüldü.

#1
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Genel olarak havalimanlarında kaybolan veya çalınan valiz vakaları nadir de olsa görülmekte. Bunlardan biri de Kanada iç hatlarda uçan bir kadının başına geldi.

#2
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Talihsiz yolcu Kanada içerisindeki uçuşunu tamamlarken bavulu bir anda Jamaika’dan çıktı. Neyseki çantasına koyduğu bir AirTag bavulunu bulmasını sağladı. İşte detaylar…

#3
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Apple AirTag ülkelerarası kaybolan valizi buldu! Kayıp ve çalınan eşyaları bulması ile ünlü olan AirTag yine bir vakayı daha çözdü. Kanada’da WestJet firması ile iç hatlar uçuşu gerçekleştirmek isteyen bir yolcunun valizi kayboldu.

#4
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

İçerisinde değerli eşyaları ve elbiseleri olan talihsiz kadın soluğu havayolu şirketinde aldı ve gerekli geri bildirimlerde bulundu. Fakat gelen cevap hiç beklediği gibi olmadı.

#5
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

WestJet isimli havayoluna giden yolcu havayolu firmasına bavulunun kaybolduğu ile ilgili şikayette bulundu. Şirketten bir geri ödeme veya bavulunun bulunmasını bekleyen kadına havayolu firması kendilerinin bir hataları olmadığı cevabını aldı.

#6
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Bavuluna bir AirTag yerleştirmiş olan yolcu hemen “Bul” uygulamasını kullanarak bavulunun nerede olduğuna baktı.

#7
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Karşısına gelen bilgi ise oldukça şaşırtıcıydı. Bavulu Jamaika’da gözüküyordu. Konuyla ilgili şirketle iletişime geçen yolcu WestJet’e durumu bildirdi. Ancak firma yolcunun uçuşunu gerçekleştirdiği günde WestJet şirketi tarafından herhangi bir Jamaika seferi düzenlenmediğini ve bu sebeple bavullarının kendileri tarafından oraya gönderilmediğini bildirdi.

#8
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Araştırma ve şikayet bildirimlerine devam eden yolcu en sonunda olayın çözülmesini sağladı. Aynı gün içerisinde WestJet tarafından herhangi bir Jamaika seferi gerçekleştirilmemiş olsa da bahsi geçen gün aynı şirkete bağlı bir yan kuruluş olan Swoop Havayolları tarafından Jamaika seferi düzenlenmişti. Talihsiz kadının bavulu WestJet tarafından alınmış olsa da kargo bölümünde yaşanan bir aksaklık veya o bölümde yer alan kötü niyetli biri tarafından Jamaika uçağına verilmişti.

#9
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Aradan geçen 2 haftanın ardından kadın bavuluna ulaştı. Fakat bavulun içinden birçok eşya alınmıştı ve bavul kırılmıştı. Konuyla ilgili şirketle temasa geçen kadın zararının ödenmesini istedi ancak havayolu firmasından şu an için bir yanıt gelmedi.

#10
Foto - Minicik AirTag dünyanın öbür ucundaki valizi buldu

Olayı en başında da belirttiğimiz gibi bir Apple AirTag’in aydınlatmış olmasıysa ürünün basit ancak yararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hani dalga geçiyordunuz! Siyonist destekçilerinde boykot depremi
Gündem

Hani dalga geçiyordunuz! Siyonist destekçilerinde boykot depremi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren Starbucks, McDonald’s ve KFC gibi zincirlerin satışlarında yaşanan düşüş olay oldu. Konuyla ..
Merkez’e faiz tepkisi
Ekonomi

Merkez’e faiz tepkisi

Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası’nın art arda faiz artırımlarına gitmesi reel sektörü sıkıntıya sokuyor. Bankanın faiz oranını yüzd..
Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor
Sosyal Medya

Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor

İstanbul'da sıkça tercih edilen ulaşım araçlarından biri olan metrobüsler, sabah-akşam arızalanarak vatandaşları mağdur ediyor. AK Parti İst..
Ahlaksız Mehmet Ali neler yapmıştı neler! Pisliğin tavan yaptığı program piyasaya çıkıyor
Medya

Ahlaksız Mehmet Ali neler yapmıştı neler! Pisliğin tavan yaptığı program piyasaya çıkıyor

Ahlaksızlarıyla meşhur Mehmet Ali Erbil’in uzun yıllar sunduğu Çarkıfelek isimli televizyon programı, TV8’de Acun Ilıcalı eliyle tekrar gün ..
Akşener’in akıl hocası JİTEM’in kurucusu
Gündem

Akşener’in akıl hocası JİTEM’in kurucusu

İstifalarla sarsılan İYİ Parti’de Meral Akşener’in, “Karşılarında rahmetli Teoman Koman’ın talebesi var” sözleri tartışmalara yeni bir boyut..
Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!
Dünya

Çin ve Rusya ile anlaşıldı: İki dev ülke gizlice masaya yatırdılar! Kırım'a su altından tünel için hazırlanıyor!

Çin'den ve Rusya'nın askeri ve teknik desteği ile kritik o tüneli planlıyor! Dünyanın en büyük rezervine sahip olan ülkelerden dikkat çeken ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23