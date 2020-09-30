Minareyi çalıp kılıfına uydurdular! İsmail Küçükkaya’dan skandal Fatih Portakal iddiası elinde patladı

FOX ÇOCUKLARININ ÇELİŞKİSİ- Fatih Portakal’ın istifasıyla ilgili haftalar sonra kankası İsmail Küçükkaya tarafından skandal bir iddia ortaya atıldı. Küçükkaya, canlı yayında özgür olduğunu itiraf ederek istifa sebebini kendisini tekrar etmesi olarak açıklayan Portakal’ın haftalar sonra baskılar nedeniyle istifa ettiğini ileri sürdü. Sözcü gazetesine konuşan Küçükkaya, şu skandal hezeyanlarda bulundu; "Fatih'in kararı özgür iradesidir. Fatih korkak olsaydı bu yayınları yapamazdı. Bazen bırakmak da cesaret işidir. FOX'a cezalar kesiliyor. Sözcü'ye kamu ilanları verilmiyor. Patronu ceza ile yıldırılmaya çalışılıyor. Halk TV 5 gün kapatılıyor. İktidarın alternatif muhalefete tahammülü azaldı. Şartlar ağırlaşıyor. Demokrasiyi savunmaya devam etmeliyiz. Benim patronum halk. Ben emri, talimatı ve kararı halktan alıyorum. Fatih ile 35 dakikalık bir konuşma yaptık. Tabii ki kimse kafasına silah dayayıp onu bıraktırmadı. Ama şunu da biliyorum, mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı. ‘Birader yaşadıklarımız az şey mi? Evimin üzerinde drone uçurdular' dedi. Hakkında hapis istemli davalar var. Bunlar kolay şeyler değil. Fatih yoruldu ve yıprandı. Bir baskı olmasa, tam anlamıyla özgür olsa işini yapmaya devam ederdi."