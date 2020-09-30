2020-09-30 08:34:07 Minareyi çalıp kılıfına uydurdular! İsmail Küçükkaya’dan skandal Fatih Portakal iddiası elinde patladı
FOX TV’den istifa ederek organik tarımla uğraşacağını söyleyen Fatih Portakal hakkında kankası İsmail Küçükkaya’dan dün skandal bir iddia gelmişti. Küçükkaya, FOX TV’den istifa etme sebebini “Kendimi tekrar ediyordum” diyerek açıklayan Portakal’ın baskılar nedeniyle istifa ettiğini ileri sürdü. Her yönden çelişkili skandal iddianın istifadan haftalar sonra gelmesi ise dikkat çekti. Provokatif haberlerle habercilikten çok tetikçilik yapan FOX Ana Haber’in eskimiş spikeri Fatih Portakal, geçtiğimiz haftalarda istifa ettiğini duyurmuştu. Portakal emekliye ayrılıp İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğinde organik tarım ile uğraşacağını açıklamıştı.