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Minareyi çalıp kılıfına uydurdular! İsmail Küçükkaya’dan skandal Fatih Portakal iddiası elinde patladı

2020-09-30 08:34:07
Minareyi çalıp kılıfına uydurdular! İsmail Küçükkaya’dan skandal Fatih Portakal iddiası elinde patladı

FOX TV’den istifa ederek organik tarımla uğraşacağını söyleyen Fatih Portakal hakkında kankası İsmail Küçükkaya’dan dün skandal bir iddia gelmişti. Küçükkaya, FOX TV’den istifa etme sebebini “Kendimi tekrar ediyordum” diyerek açıklayan Portakal’ın baskılar nedeniyle istifa ettiğini ileri sürdü. Her yönden çelişkili skandal iddianın istifadan haftalar sonra gelmesi ise dikkat çekti. Provokatif haberlerle habercilikten çok tetikçilik yapan FOX Ana Haber’in eskimiş spikeri Fatih Portakal, geçtiğimiz haftalarda istifa ettiğini duyurmuştu. Portakal emekliye ayrılıp İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğinde organik tarım ile uğraşacağını açıklamıştı.

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Foto - PORTAKAL'I YALANLADI- Fatih Portakal, istifası sonrası FOX canlı yayınında görevini Selçuk Tepeli'ye devrederken “Bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyorum. Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Temmuz başında kararı verdim. İki senedir reytinglere bakmıyordum. Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

PORTAKAL'I YALANLADI- Fatih Portakal, istifası sonrası FOX canlı yayınında görevini Selçuk Tepeli'ye devrederken “Bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyorum. Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Temmuz başında kararı verdim. İki senedir reytinglere bakmıyordum. Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - FOX ÇOCUKLARININ ÇELİŞKİSİ- Fatih Portakal’ın istifasıyla ilgili haftalar sonra kankası İsmail Küçükkaya tarafından skandal bir iddia ortaya atıldı. Küçükkaya, canlı yayında özgür olduğunu itiraf ederek istifa sebebini kendisini tekrar etmesi olarak açıklayan Portakal’ın haftalar sonra baskılar nedeniyle istifa ettiğini ileri sürdü. Sözcü gazetesine konuşan Küçükkaya, şu skandal hezeyanlarda bulundu;

FOX ÇOCUKLARININ ÇELİŞKİSİ- Fatih Portakal’ın istifasıyla ilgili haftalar sonra kankası İsmail Küçükkaya tarafından skandal bir iddia ortaya atıldı. Küçükkaya, canlı yayında özgür olduğunu itiraf ederek istifa sebebini kendisini tekrar etmesi olarak açıklayan Portakal’ın haftalar sonra baskılar nedeniyle istifa ettiğini ileri sürdü. Sözcü gazetesine konuşan Küçükkaya, şu skandal hezeyanlarda bulundu; "Fatih'in kararı özgür iradesidir. Fatih korkak olsaydı bu yayınları yapamazdı. Bazen bırakmak da cesaret işidir. FOX'a cezalar kesiliyor. Sözcü'ye kamu ilanları verilmiyor. Patronu ceza ile yıldırılmaya çalışılıyor. Halk TV 5 gün kapatılıyor. İktidarın alternatif muhalefete tahammülü azaldı. Şartlar ağırlaşıyor. Demokrasiyi savunmaya devam etmeliyiz. Benim patronum halk. Ben emri, talimatı ve kararı halktan alıyorum. Fatih ile 35 dakikalık bir konuşma yaptık. Tabii ki kimse kafasına silah dayayıp onu bıraktırmadı. Ama şunu da biliyorum, mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı. ‘Birader yaşadıklarımız az şey mi? Evimin üzerinde drone uçurdular' dedi. Hakkında hapis istemli davalar var. Bunlar kolay şeyler değil. Fatih yoruldu ve yıprandı. Bir baskı olmasa, tam anlamıyla özgür olsa işini yapmaya devam ederdi."

#3
Foto - FETÖ’CÜLERİN İDDİASINA SIĞINDI- Fatih Portakal’ın yıllardır özgürce provokatif ve yalan haberlerini sunduğu FOX ekranlarında yorulduğunu ve kendisini tekrar etmesi nedeniyle istifa ettiğini açıklamasına rağmen Küçükkaya’nın, muhalefetin ve FETÖ’cülerin sıklıkla dillendirdiği “Türkiye’de medyaya baskı uygulanıyor” tezine sığınması dikkat çekti.

FETÖ’CÜLERİN İDDİASINA SIĞINDI- Fatih Portakal’ın yıllardır özgürce provokatif ve yalan haberlerini sunduğu FOX ekranlarında yorulduğunu ve kendisini tekrar etmesi nedeniyle istifa ettiğini açıklamasına rağmen Küçükkaya’nın, muhalefetin ve FETÖ’cülerin sıklıkla dillendirdiği “Türkiye’de medyaya baskı uygulanıyor” tezine sığınması dikkat çekti.

#4
Foto - İMAMOĞLU’NUN MEDYAYA TEHDİTLERİ- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın bir ilişkisi bulunan İsmail Küçükkaya, İmamoğlu’nun yerel seçim döneminde medyaya yönelik tehditlerini ise görmezden geldi.

İMAMOĞLU’NUN MEDYAYA TEHDİTLERİ- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın bir ilişkisi bulunan İsmail Küçükkaya, İmamoğlu’nun yerel seçim döneminde medyaya yönelik tehditlerini ise görmezden geldi.

#5
Foto - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan İmamoğlu, yerel seçim sürecinde Kartal Belediyesi önünde yaptığı mitingte medyaya tehditler savurarak,

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan İmamoğlu, yerel seçim sürecinde Kartal Belediyesi önünde yaptığı mitingte medyaya tehditler savurarak, "İsim veriyorum; NTV'yi, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum… Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin." açıklamasında bulunmuştu.

#6
Foto - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de 7 Haziran seçimlerinden kısa bir süre önce parmak sallayarak yaptığı açıklamada 'Ahdımız olsun 8 Haziran'da bakın 9 demiyorum. 7 Haziran'da gideceksiniz 8-9 Haziran'da bu basın kuruluşlarının tamamına el koyacağız'' demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de 7 Haziran seçimlerinden kısa bir süre önce parmak sallayarak yaptığı açıklamada 'Ahdımız olsun 8 Haziran'da bakın 9 demiyorum. 7 Haziran'da gideceksiniz 8-9 Haziran'da bu basın kuruluşlarının tamamına el koyacağız'' demişti.

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