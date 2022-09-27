2022-09-27 12:17:52 Mimarlar Odası 17 yıldır takoz oluyor! Çok sayıda tarihi cami onarılmayı bekliyor... İçler acısı görüntüler
İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED), Fatih’in farklı semtlerinde tamamen yıkılmış 10 tarihi cami, mescit ve tekkeyi ihya etmek istedi. Ancak karşısına 15 yıldır hep Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çıkıyor. TMMOB, camilerin yapımını engellemek için 2007 yılında Anıtlar Kurulu’na başvurdu. Daha sonra 6. İdare Mahkemesi ve 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dosyayı iki kez Danıştay’a taşıdı. İlk başvuruda TMMOB’u dikkate almayan Danıştay 6. Dairesi, 2021’de dosyayı yeniden 3. İdare Mahkemesi’ne gönderince camilerin yapımı durduruldu.