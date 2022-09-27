Mimarlar Odası 17 yıldır takoz oluyor! Çok sayıda tarihi cami onarılmayı bekliyor... İçler acısı görüntüler

Danıştay’ın aynı konuda yapılan başka bir başvuruyu reddettiğini belirten Selimoğlu, “Biz benzer bir karar çıkmasını beklerken, 3. İdare Mahkemesi’nde ilk dava açıldığındaki bilirkişi heyetinin düzenlediği mesnetsiz rapor üzerine karar alındı. Raporda söz konusu camilerin tarihi yarımada silüetini bozduğu, burada tescilli bir heykel olduğu, bazı camilerin altında arkeolojik unsurlar olduğu iddiası vardı. Bu rapora ‘mesnetsiz’ diyorum çünkü dava plana itiraz ile açılmış iken bilirkişi heyeti eserlerin tescil kararlarını tartışmaya açtı. Danıştay, kazandığımız onlarca hukuki süreci yok sayıp bu raporu dikkate aldı ve hukuk yolunu kapattı. Mimarlar Odası’nın açtığı dava sürecinden sonra onlarca fotoğrafla hazırlanan ve defalarca kontrolden geçerek projesi çizilen camilerin dahi yapımı tehlikeye girdi” ifadelerini kullandı.