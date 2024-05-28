Mimar Sinan'ın satılık eseri: Ayakapı Hamamı

Mülk sahibi Hasan Yıldırım ise hamamı 1950'li yıllarda amcası Hasan Yıldırım'ın elinde bu tarz tarihi eserleri olan tanınmış bir aileden satın aldığını söyledi. Ailenin bölgede bulunan birçok iş yeri gibi kerestecilik işi yaptığı için yapıyı satın alarak uzun yıllar depo olarak değerlendirdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "1980'lerde bölgenin çehresi değişti. Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığı döneminde yıkımlar oldu, parklar yapıldı. Biz de 1997'de İkitelli Keresteciler Sitesi'ne taşındık. Burası boşaldıktan sonra 'Burayı ne yapabiliriz?' diye düşündük. Burası Mimar Sinan'ın kayıp eseri olarak geçiyormuş. O dönem, yüksek mimar ve akademisyen olan Hüseyin Başçetinçelik hocamız buranın tescilini yaptırdı." Geçen yıllarda Fatih Belediyesinin kamulaştırma çalışmasının bedelinin düşük bulunması nedeniyle mahkeme kararıyla iptal edildiğinin altını çizen Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle 2021'de bir görüşmelerinin olduğunu ancak neticeye ulaşmadığını kaydetti. Benzer yerleri olan Yahudi cemaatinden önemli bir tacirin de hamamı satın almak istediğini aktaran Yıldırım, "Anlaşamadığımız için ismini vermek istemem. Kendisi bana büyüklerinden duyduklarını anlatarak, 'Genç kızlarımız evlilik dönemine geldiklerinde bu hamama gelirler, havuzu da kullanırlarmış.' dedi. Bir nevi düğün öncesi gelenekmiş. Kendisi hem yapıya sahip çıkmak hem de ofis yapmak istediğini söylemişti." dedi.