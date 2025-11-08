Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü

Uğurluel, vakıf eserlerinde alkol satışı ya da uygunsuz faaliyetlerin vakıf amacına tamamen ters olduğunu belirterek, "Yakup Ağa mezarından kalksa bu manzarayı görse çok üzülürdü" dedi. Uğurluel ayrıca, devletin ve imkânı olan kişilerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, "Devlet bu işte öncü olmalı. Özel mülke dönüşmüş vakıf eserleri, sahipleriyle uzlaşarak yeniden halka kazandırılmalıdır" çağrısında bulundu.