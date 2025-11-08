  • İSTANBUL
Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü

Mimar Sinan’ın 1545 yılında inşa ettiği tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorasyon sonrası adeta “tarihe saygısızlık” örneğine dönüştü. Osmanlı mirası yapı, bugün göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, yemeklerin hamam taslarında servis edildiği bir gazino olarak kullanılıyor. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler için sanat tarihçisi Talha Uğurluel, “Yakup Ağa’nın kemikleri sızlar, bu vakıf ruhuna ihanettir” diyerek sert tepki gösterdi.

#1
Foto - Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü

Mimar Sinan'ın İstanbul'da inşa ettiği ilk hamamlardan biri olan Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorasyon sonrası eğlence mekanına dönüştürüldü. Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi yapı, bugün göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, hamam taslarında yemeklerin servis edildiği bir restoran-gazino olarak kullanılıyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler, kültürel mirasın korunması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

#2
Foto - Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü

1545 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve bir dönem Vakıflar'a ait olan yapı, 1938'de özel mülkiyete geçmişti. Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden biri olan hamamın bugünkü hâli, birçok kesim tarafından "vakıf ruhuna aykırı kullanım" olarak eleştirildi. Bazı tarihçiler, benzer eserlerin devlet eliyle kamulaştırılarak yeniden vakıf mülkiyetine kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

#3
Foto - Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü

Sanat tarihçisi Talha Uğurluel, duruma tepki göstererek "Yakup Ağa bu hamamı halkın yararına bir hayır eseri olarak yaptırdı. Bu yapının bugün eğlence mekânına dönüştürülmesi, sadece tarihimize değil, vakıf kültürüne de büyük bir saygısızlıktır. Vakıf malı halka aittir, kimse 'satıyorum, özel mülk yapıyorum' diyemez" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü

Uğurluel, vakıf eserlerinde alkol satışı ya da uygunsuz faaliyetlerin vakıf amacına tamamen ters olduğunu belirterek, "Yakup Ağa mezarından kalksa bu manzarayı görse çok üzülürdü" dedi. Uğurluel ayrıca, devletin ve imkânı olan kişilerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, "Devlet bu işte öncü olmalı. Özel mülke dönüşmüş vakıf eserleri, sahipleriyle uzlaşarak yeniden halka kazandırılmalıdır" çağrısında bulundu.

#5
Foto - Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü

Kanuni Sultan Süleyman döneminde sarayda "Kapıağası" unvanıyla görev yapan Yakup Ağa, 16. yüzyılın ortalarında yaşamış önemli bir devlet görevlisiydi. 1545 yılında Mimar Sinan'a İstanbul Samatya'da Kapıağası Yakup Ağa Hamamı'nı inşa ettiren Yakup Ağa, Osmanlı klasik dönem mimarisinin öncü isimlerinden biri olarak anılıyor.

Yorumlar

Hacı Dede

CHPyi eleştirmek kolay bu iktidar döneminde neler oluyor. Bu yapılanlar REİS'e ihanettir
