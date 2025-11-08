Haber Merkezi Giriş Tarihi: Mimar Sinan’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: 480 yıllık hamam, dansözlü gazinoya döndü
Mimar Sinan’ın 1545 yılında inşa ettiği tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, restorasyon sonrası adeta “tarihe saygısızlık” örneğine dönüştü. Osmanlı mirası yapı, bugün göbek taşında dansözlerin sahne aldığı, yemeklerin hamam taslarında servis edildiği bir gazino olarak kullanılıyor. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler için sanat tarihçisi Talha Uğurluel, “Yakup Ağa’nın kemikleri sızlar, bu vakıf ruhuna ihanettir” diyerek sert tepki gösterdi.