Mimar Sinan'ın eseri yeniden açılıyor

Anlam Arslanoğlu de Coster, hamamın sanatla ilgili yolculuğunun 2024 yılındaki faaliyete geçişinden sonra da devam edeceğine değinerek, "Hamamın içerisinde olmasa da restorasyon esnasında keşfedilen Bizans sarnıçlarında sanatçıları ağırlamayı sürdüreceğiz. Hamama yıkanmaya gelen ziyaretçiler, sarnıçta çeşitli yerleştirmelerle karşılaşacaklar. Ayrıca Zeyrek Çinili Hamam Müzesi'ni de keyifle gezebilecekler." diye konuştu. Zeyrek Çinili Hamam Kurucu Direktörü Koza Güreli Yazgan ise 500 yılık tarihiyle Zeyrek Çinili Hamam'ın geleneksel bir hamamdan daha fazlası olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hamam binası, Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, Bizans sarnıçları ve arkeolojik eserlerin sergilendiği bahçesiyle 3 bin metrekareye yayılan bir kompleks. Amacımız hamam geleneğini sürdürülebilir bir bakış açısıyla yaşatırken, bu başyapıta kültürel ve sanatsal bir işlev de katmak. Ayrıca 'Kalıntıların Şifası' sergisi vesilesiyle bu önemli kültür mirasını, işleyen bir hamam olmadan önce geniş kitlelerle buluşturabilmek için sergi boyunca ücretsiz olarak halka açıyoruz. Böylelikle herkes hamamın mimarisini deneyimleme fırsatına sahip olacak. Tarihi önemi olan bu kıymetli projeyi Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul'a armağan ediyor olmaktan ayrıca mutluyuz."