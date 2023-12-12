Milyonlarca yıl öncesine ait deniz canavarı kafası bulundu! Tam 130 dişi var! Görenler dehşete düştü

Bristol Üniversitesi'nden Dr. Andre Rowe, "O kadar büyüktü ki, bunun bir çeşit su altı T. rex'i olduğundan hiç şüphem yok" şeklinde konuştu. Yapılan fosil analizleri, pliosaurun uzun boyunlu kuzeni plesiosaur ve yunus benzeri ichthyosaur gibi diğer sürüngenleri de avlamış olabileceğini gösterdi. Fosilin keşfi de ilginç bir şekilde oldu. Kafatasının bulunduğu plajda dolaşan fosil meraklısı Phil Jacobs, pliosaurun burnunun ucunu keşfetmesinin ardından fosili taşımak için yardım çağırarak bu eşsiz bulgunun çıkarılmasını sağladı.