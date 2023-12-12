2023-12-12 11:34:07 Milyonlarca yıl öncesine ait deniz canavarı kafası bulundu! Tam 130 dişi var! Görenler dehşete düştü
150 milyon yıl öncesine götüren bir keşif yapıldı! Deniz canavarına ait bir kafatası bulundu! Bulunan kafatasında tam 130 diş var! Güçlü yapısıyla okyanuslardaki en üst düzey yırtıcıların başında geliyor! Görenler dehşete düştü... İngiltere'nin güneyindeki Dorset'in Jurassic Sahili'nde yapılan keşif, 150 milyon yıl öncesine ait devasa bir deniz canavarına ait olduğu belirlenen pliosaur'un bütünlüğü ile dikkat çekti. Bu muazzam fosil, pliosaur türüne dair şimdiye kadar bulunan en bütünlü örneklerden biri olarak kaydedildi.