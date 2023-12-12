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Milyonlarca yıl öncesine ait deniz canavarı kafası bulundu! Tam 130 dişi var! Görenler dehşete düştü

2023-12-12 11:34:07
Milyonlarca yıl öncesine ait deniz canavarı kafası bulundu! Tam 130 dişi var! Görenler dehşete düştü

150 milyon yıl öncesine götüren bir keşif yapıldı! Deniz canavarına ait bir kafatası bulundu! Bulunan kafatasında tam 130 diş var! Güçlü yapısıyla okyanuslardaki en üst düzey yırtıcıların başında geliyor! Görenler dehşete düştü... İngiltere'nin güneyindeki Dorset'in Jurassic Sahili'nde yapılan keşif, 150 milyon yıl öncesine ait devasa bir deniz canavarına ait olduğu belirlenen pliosaur'un bütünlüğü ile dikkat çekti. Bu muazzam fosil, pliosaur türüne dair şimdiye kadar bulunan en bütünlü örneklerden biri olarak kaydedildi.

#1
Foto - Milyonlarca yıl öncesine ait deniz canavarı kafası bulundu! Tam 130 dişi var! Görenler dehşete düştü

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kafatası, pliosaurun genel büyüklüğü ve anatomik detayları hakkında benzersiz bilgiler sunuyor. Yerel paleontolog Steve Etches, bilim dünyasında eşine az rastlanan bir detay olduğunu söyleyerek "Bu şimdiye kadar üzerinde çalıştığım en iyi fosillerden biri. Onu eşsiz kılan şey eksiksiz olması" dedi. Deniz sürüngeni pliosaur, kafatasındaki 130 uzun ve keskin dişiyle dikkat çekiyor. Bu dişler, tek bir ısırıkla avını etkisiz hale getirebilecek kadar güçlü. 10-12 metre uzunluğundaki bu dev sürüngen, okyanuslardaki en üst düzey yırtıcıların başında geliyordu.

#2
Foto - Milyonlarca yıl öncesine ait deniz canavarı kafası bulundu! Tam 130 dişi var! Görenler dehşete düştü

Bristol Üniversitesi'nden Dr. Andre Rowe, "O kadar büyüktü ki, bunun bir çeşit su altı T. rex'i olduğundan hiç şüphem yok" şeklinde konuştu. Yapılan fosil analizleri, pliosaurun uzun boyunlu kuzeni plesiosaur ve yunus benzeri ichthyosaur gibi diğer sürüngenleri de avlamış olabileceğini gösterdi. Fosilin keşfi de ilginç bir şekilde oldu. Kafatasının bulunduğu plajda dolaşan fosil meraklısı Phil Jacobs, pliosaurun burnunun ucunu keşfetmesinin ardından fosili taşımak için yardım çağırarak bu eşsiz bulgunun çıkarılmasını sağladı.

#3
Foto - Milyonlarca yıl öncesine ait deniz canavarı kafası bulundu! Tam 130 dişi var! Görenler dehşete düştü

Bulunan fosil, dünya genelindeki bilim insanları için büyük bir çekim merkezi haline gelmiş durumda. Pliosaurun nasıl yaşadığı ve ekosistem üzerindeki etkisi konusunda yeni bilgiler edinmek isteyen araştırmacılar, Dorset fosilini inceleyerek sürüngenin gizemini çözmeye çalışacaklar. Paleobiyolog Profesör Emily Rayfield, pliosaurun çenelerini çalıştıran kasların büyüklüğü ve avını ezerken oluşturduğu kuvvetler hakkında bilgi edinmek amacıyla kafatasının arkasındaki büyük dairesel açıklıkları incelemeye başladı. Çene kaslarının, çeneye yaklaşık 33.000 newtonluk bir kuvvet uyguladığı tahmin ediliyor. Bu, yaşayan hayvanlardaki en güçlü çenelerden biri olan tuzlu su timsahlarının çene kuvvetine denk bir değer. Bu yeni fosil örneğinin, özellikle keskin ve kullanışlı duyulara sahip olduğunu gösteren bazı özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Steve Etches kafatasını önümüzdeki yıl Kimmeridge'deki Etches Koleksiyonu adlı müzesinde sergileneceği bildirdi.

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