Milyonlarca öğretmen bu haberi bekliyordu! Takvim belli oldu!
Milyonlarca öğretmen bu haberi bekliyordu! Takvim belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, milyonlarca öğretmenin merakla beklediği alan değişikliği takvimi belli oldu.

illi Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri için ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak, atama işlemleri 28 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek.

YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU YAPILDI Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce öğretmenler için alan değişikliğine bağlı yer değişikliği duyurusu yapıldı. Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 40’ıncı maddesi kapsamında yapılacak.

Bakanlıkta kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden, adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelge doğrultusunda, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri alanlara atanmak üzere alan değişikliği başvuruları alınacak. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrolarına atananlar için, başvuru tarihi itibarıyla toplam dört yıl çalışma süresi şartı aranacak.

İLLER ARASI ATAMALAR DOĞRUDAN KURUM BAZLI YAPILACAK Bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar; alanlar itibarıyla kontenjan açılacak olan il/ilçe grubunun net öğretmen ihtiyacı ve Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak belirlenecek.

İl içinde norm kadro fazlası olan alanlardan öğretmen ihtiyacı olan alanlara, iller arasında ise öğretmen doluluk oranı yüksek illerden öğretmen doluluk oranı düşük illere yönlendirme yapılacak şekilde kontenjan belirlenecek. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercihte bulunabilecek. İller arası atamalar ise öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan kurum bazlı yapılacak. Alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, tercihine açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek. Atamalar, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

TERCİHLER 20-24 NİSAN'DA ALINACAK Alan değişikliği işlemleri iki aşamalı gerçekleştirilecek. Ön başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak, 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden eğitim kurumlarına tercihler alınacak. Atama işlemleri 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerin atama iptal talepleri dikkate alınmayacak. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler "2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi"nde başvuruda bulunamayacak./

