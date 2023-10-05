Milyonlarca lira! Ayçiçeğinden müthiş haber geldi

Özellikle de yüzde 42 oranla 357 bin hektarlık bir işlenebilir araziye sahip bulunmaktayız. Bunun içerisinde de özellikle de katma değer ürünlerinin de yetişmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bunlardan biri de özellikle hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli olan ayçiçeği yetiştiriciliğidir. Burada özellikle hem işletmeler bazında hem de ilçelerimizde üreticilerimiz tarafından bu ürün yetiştiriciliği yapılıyor.