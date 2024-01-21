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Ekonomi
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Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme! Onlara tam 7 bin 863 lira para iadesi yapılacak

2024-01-21 19:07:02
Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme! Onlara tam 7 bin 863 lira para iadesi yapılacak

Ülkemizde tapusu olan kişiler düzenli bir şekilde emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu vergi için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı diğer tüm vergilerdeki gibi emlak vergisi muafiyeti hakkı tanınmaktadır. Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen bu haktan haberi olmadığı için ödeme yapan kişilere geriye dönük 5 senelik para iadesi yapılmasıyla ilgili bir karar verildi.

#1
Foto - Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme! Onlara tam 7 bin 863 lira para iadesi yapılacak

Her sene düzenli bir şekilde emlak vergisi ödeyen milyonlarca kişi aslında emlak vergisi mükellefi olmadığı ortaya çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu KDK tarafından açıklanan bir emsal karar kapsamında aşağıda yer alan listede bulunan kişilere emlak vergisi para iadesi yapılacağını açıkladı.

#2
Foto - Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme! Onlara tam 7 bin 863 lira para iadesi yapılacak

Bu liste şu şekilde sıralandı: -Emekliler -Ev hanımları -İşi olmayan kişiler -Şehidin dul eşi ve yetimleri -Gaziler -Engelliler

#3
Foto - Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme! Onlara tam 7 bin 863 lira para iadesi yapılacak

Yukarıdaki listede olan kişiler sahip oldukları evin tek evi olmaları ve devletin verdiği maaştan başka hiçbir geliri olmayan kişiler sıfır oranlı emlak vergisi hakkından yararlanmaktadır.

#4
Foto - Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme! Onlara tam 7 bin 863 lira para iadesi yapılacak

KDK tarafından yapılan bir açıklamada "Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli vergi oranından, Türkiye'de brüt yüzölçümü 200 m² yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan; ... - Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, ... yararlanacaklardır..." denilmektedir.

#5
Foto - Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme! Onlara tam 7 bin 863 lira para iadesi yapılacak

Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde, "Bu kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kanuna göre alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir." denilerek sahip olduğu evin 200 metrekare büyüklüğü aşmaması şartı ile emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alan kişilerin emlak vergisi ödemeyecekleri söylendi.

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