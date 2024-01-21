Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme! Onlara tam 7 bin 863 lira para iadesi yapılacak

Ülkemizde tapusu olan kişiler düzenli bir şekilde emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu vergi için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı diğer tüm vergilerdeki gibi emlak vergisi muafiyeti hakkı tanınmaktadır. Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen bu haktan haberi olmadığı için ödeme yapan kişilere geriye dönük 5 senelik para iadesi yapılmasıyla ilgili bir karar verildi.