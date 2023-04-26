2023-04-26 22:11:53 Milyonlarca kişi ziyaret ediyor! Sizce bu kanyon hangi ülkede?
Her yıl milyonlarca kişi, koruma altında bulunan bu kanyonu ziyaret ediyor.
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Her yıl milyonlarca kişi, koruma altında bulunan bu kanyonu ziyaret ediyor.
ABD Nevada’da bulunan Red Rock Kanyonu, Ulusal Koruma Alanı olarak korunurken, çok sayıda turistin de ilgisini çekiyor.
Las Vegas’ın yaklaşık 24 kilometre uzağındaki bu doğal koruma alanı, Mojave çölünün manzarasını ve yaban hayatını gezmek isteyenleri ağırlıyor.
Parlak turuncu tepeler ve kırmızı kayalarla çevrili kanyon, yürüyüş ve doğa meraklılarını cezbediyor.
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