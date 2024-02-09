Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin arttırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarda emekliler için kapsamlı çalışmalar başladı. Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak.