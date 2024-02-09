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Ekonomi
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Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

2024-02-09 14:17:10
Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin arttırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde...  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarda emekliler için kapsamlı çalışmalar başladı. Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak.

#1
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek. 

#2
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Emekli Yılı kapsamında yapılan çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar şöyle:

#3
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49,25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor.  

#4
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar kendi alanlarında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak önlemlere dönük hazırlıklar yapıyor. Bu çalışmalar "belediyeler ve merkezi yönetimin atacağı adımlar" olmak üzere iki başlık altında toplanarak hayata geçirilecek.

#5
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Belediyeler Birliği ile "niyet beyanı" içeren bir protokol imzalanması da düşünülüyor. Toplu taşıma araçları ve su başta olmak üzere belediyeler tarafından sunulan hizmetlerden emeklilerin indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak.

#6
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Kamu kurumlarının yaptıkları hazırlıklar kapsamında ise emeklilerin elektrik ve doğalgazı indirimli kullanması üzerinde de duruluyor. Tren ve uçak biletlerinde indirim yapılıp yapılamayacağına da bakılıyor.

#7
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

#8
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Kamu ve özel bankalar ile protokoller imzalanıp bazı hizmetlerin emeklilere indirimli verilmesi üzerinde duruluyor.

#9
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

Devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor.

#10
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

#11
Foto - Milyonlarca emekli yaşadı! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Bayram ikramiyeleri o rakama çıkacak! Elektrik ve doğalgaz faturalarında da bomba bir sürpriz var

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