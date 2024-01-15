2024-01-15 15:52:02 Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...
Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı düzenlemeleri için artık son viraja girildi. Emekliye refah payı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasında oluşan zam farkı için adım atılacak. Emekliye ek zam düzenlemelerinin de içine konulacağı yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Emekliler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı emekliye ek zam formülünü merak ediyor. Kabine Toplantısı öncesi AK Parti'den açıklama geldi.