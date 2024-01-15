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Ekonomi
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Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

2024-01-15 15:52:02
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı düzenlemeleri için artık son viraja girildi. Emekliye refah payı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasında oluşan zam farkı için adım atılacak. Emekliye ek zam düzenlemelerinin de içine konulacağı yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Emekliler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı emekliye ek zam formülünü merak ediyor. Kabine Toplantısı öncesi AK Parti'den açıklama geldi.

#1
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

İşte merak edilen refah payı ve 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için 2 zam hesabı.

#2
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Son dakika haberleri: Emekliye zam düzenlemeleri için teknik ve bütçe çalışması tamamlandı. Refah payı ve en düşük emekli maaşı konusunda rakamlar Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı zammı için son kararı verecek ve Meclis süreci başlayacak.

#3
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Emekliler ile ilgili düzenlemelerin içine konulacağı yasa teklifi Meclis'e geldi. Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek. Yasa teklifi AK Parti grubu tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

#4
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

#5
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı bu hafta içinde gerçekleşecek. Kabine'nin Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

#6
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Enflasyonda aylık bazda aşağı yönlü ivme sürerken 6 aylık enflasyon da Merkez Bankası'nın tahminleriyle büyük oranda örtüşerek yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapıldı.

#7
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Emekli Ocak zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmayı tamamlandı. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Bakan Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta hem Ankara'da programları hem de emekli zammı düzenlemesi için ABD'deki yatırımcı görüşmelerine gitmedi. Dul ve yetimler dahil yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için Bakan Şimşek hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

#8
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz önceki gün medya organlarının ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantıda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek aylık artışıyla ilgili sorularını da cevaplandırdı. Yılmaz, bu konuda bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini de duyurdu. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bir genel prensibi var o prensip çerçevesinde bu 20 yıl hep hareket edildi.

#9
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

O da şu: Hiçbir zaman çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmemek, bu ana prensibimiz. Memur ve memur emeklilerinin artışı zaten belli yüzde 50'lere yakın bir rakam gerçekleşmiş oldu. Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Temmuz'da zam sistemi gereği SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor. Ocak ve Temmuz artışlarına baktığımızda yıl bazında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları dengeye gelmiş olacak' dedi. Yılmaz 7.500 TL'lik taban maaşın da artırılacağını bu konudaki çalışmanın da devam ettiğini belirtti.

#10
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın belirttiği 2024 yılı zam oranlarındaki eşitleme refah payı ayarlamasıyla gerçekleşebilir.

#11
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Bir süredir gündemde olan bu konu aslında memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklı 11,68'lik fark ile ortaya çıktı.

#12
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden fazla olacak.

#13
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18,60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5,4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

#14
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınması gündeme geldi. Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6,5-7,5 puan seviyelerinde olabilecek.

#15
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Emekliye refah payı için 2. formül de memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının doğrudan giderilmesi olacak.

#16
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Hükümet emekli maaşı zammı için ilgili çalışmayı yürüttü. Rakamlarının kesinleşmesinin ardından Meclis düzenlemesi gerekiyor.

#17
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Burada AK Parti milletvekilleri devreye girecek. AK Parti'den emekliye zam düzenlemesi için açıklama geldi.

#18
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Refah payı ile ilgili konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yasal düzenleme Ocak ayının 3. haftasında Meclis'in gündemine gelecek. Emekli aylıkları oransal artışla iyileştirilecek. Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor." dedi.

#19
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis'in onayı gerekiyor. Meclis çalışmasına 16 Ocak Salı günü başlıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine'de değerlendirmesi sonrası emekli maaşı düzenlemeleri için hazırlanan taslak çalışma AK Parti'ye gönderilecek ve yasalaşma süreci 22 Ocak haftasında başlayacak...

#20
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girmesi bekleniyor. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.

#21
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.

#22
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.

#23
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde yüzde 37,57'lik zamlı emekli maaşları için ödeme alacak.

#24
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

#25
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak. NOT: Emekliye ek zam ve taban aylık düzenlemesinin SSK ve Bağ-Kur Ocak 2024 emekli maaşı ödeme takvimine yetişmeyeceği için bu düzenlemelerden kaynaklı maaş farkları herhangi bir hak kaybı olmadan ayrıca hesaplara yatacak. Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.

#26
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

SSK ve Bağ-Kur emekli ek zammı için geri sayıma geçilirken, memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışları bu ay bitmeden hesaplarında görecek. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş aldıkları için bu Ocak zammı döneminde oluşan maaş farkları hesaplara yatmadı.

#27
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Burada emekli memur maaş zammı ile yüzde 49,25 oranındaki artıştan kaynaklanan maaş farkları geçmiş yıllarda olduğu gibi Ocak ayının sonuna doğru hesaplara yatabilir. Zamlı memur maaşları ise ayın 15'inde 14 günlük farkları ile yatacak.

#28
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

EMEKLİ MAAŞLARI EK ZAM İLE KAÇ LİRA OLUR? Mevcut aylık: 7.500,00 Yüzde 37.57: 10.317,75 Yüzde 45: 10.875,00 Yüzde 49.25 zamlı: 11.193,75 NOT: En düşük emekli maaşının belirlenmesi sonrası kök maaş zammı ile rakamın altında kalan emekli maaşları Hazine desteği ile yeni belirlenen seviyeye çekilecek.

#29
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Mevcut Aylık: 8.000,00 Yüzde 37.57: 11.005,60 Yüzde 45: 11.600,00 Yüzde 49.25: 11.940,00

#30
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Mevcut aylık: 8.500,00 Yüzde 37.57: 11.693,45 Yüzde 45: 12.325,00 Yüzde 49.25: 12.686,25

#31
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Mevcut aylık: 10.000,00 Yüzde 37.57: 13.757,00 Yüzde 45:14.500,00 Yüzde 49.25: 14.925,00

#32
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Mevcut aylık: 11.000,00 Yüzde 37.57: 15.132,70 Yüzde 45:15.950,00 Yüzde 49.25: 16.417,50

#33
Foto - Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! İşte emeklilerin alacağı maaş zammı! Kim ne alacak hepsi tabloda...

Mevcut aylık: 15.000,00 Yüzde 37.57: 20.635,50 Yüzde 45: 21.750,00 Yüzde 49.25: 22.387,50

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