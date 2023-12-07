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Spor
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Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

2023-12-07 16:33:38
Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için harekete geçen yeni yönetim, Fransa'ya adeta çıkarma yaptı. Başkan Hasan Arat, transfer listesindeki oyuncularla görüşmek adına kesenin ağzını açtı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız oyuncular...

#1
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta son hazırlıklar devam ediyor. Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 7 kez ağırladı.

#2
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek zirve yarışının içinde kalmak istiyor.

#3
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 7 defa karşılaştı.

#4
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek zirve yarışının içinde kalmak istiyor. Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 7 defa karşılaştı.

#5
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.

#6
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR

#7
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek.

#8
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi. Colley'in durumu maç saatinde belli olacak.

#9
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Ara transfer için harekete geçen yeni yönetim, kadro daha da güçlendirmek adına kesenin ağzını açıyor. Beşıktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, mazbatayı alır almaz Avrupa'nın yolunu tuttu. Arat'ın, Fransa'ya gittiği ve burada PSG yöneticileriyle birlikte transferini düşündükleri oyuncularla görüşeceği öğrenildi.

#10
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Savunmada yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, PSG'nin Fransız yıldızı Presnel Kimpembe'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacak. Orta sahasını güçlendirmek için yine PSG'nin kapısını çalacak olan Beşiktaş, Danilo ve Carlos Soler'e de teklif götürecek.

#11
Foto - Milyonlarca Beşiktaşlı’yı çılgına çevirecek hamle: Flaş gelişme! Kamuoyunu heyecanlandıracak duyuruyu yaptılar

Sabah'a göre; Hücum yollarındaki alternatiflerin çoğaltmak adına Hugo Ekitike'yi de kadrosuna katmak için görüşme yapacak.

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