Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Ehliyetsiz olsa da tazminat istenebilecek!

Davacının belirsiz alacak talep etme hakkına sahip olduğunu da dikkat çeken Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, kararında, “Araç mahrumiyet zararının ise aracın makul tamir süresi ile aynı vasıftaki aracın kiralanması için gerekli bedelin ne kadar olduğu belirlendikten sonra hesaplanması gerekir. Tüm bu hususlar özel ve teknik bilgiyi gerektiren konular olup davacının, alacağını dava açmadan önce belirleyebilme imkânı bulunmadığından belirsiz alacak davası açmakta hukuki yararı mevcuttur.” yorumuna da yer verdi.