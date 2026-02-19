  • İSTANBUL
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Ehliyetsiz olsa da tazminat istenebilecek!
Giriş Tarihi:

Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, aracını başkasına kullandıranların, kaza durumunda kusurlu bulunandan tazminat isteme hakkı olduğuna hükmetti.

Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, Denizli'de görülen bir dava nedeniyle önüne gelen dosyada, araç sahiplerine yönelik önemli bir karara imza attı. Mahkeme, ehliyetine el konulmuş olsa bile araç sahiplerinin kaza sonrası karşı taraftan tazminat isteyebileceğine dikkat çekti.

ARACI EHLİYETİNE EL KONULAN EŞİ KULLANIYORDU 2025 yılında karara bağlanan dosyaya göre, Denizli'de ehliyetine el konulan bir sürücünün aracı trafik kazasına karıştı. Aracı, ehliyetine geçici el konulan kişinin eşi kullanıyordu. Kaza sonrasında, ehliyetine el konulmuş olan eş, direksiyonda da olmamasına rağmen, araç sahibi olduğunu belirterek, karşı tarafa tazminat davası açtı, değer kaybı meydana gelmesi ve aracın tamir süresinde kullanılamaması nedeniyle maddi tazminat istedi.

Bilirkişi, kazada sürücünün kusuru olmadığına, karşı tarafın birinci derece hatalı olduğuna ilişkin rapor düzenledi. Yerel mahkeme, ehliyeti olmadığı için aracını başkasına kullandıran kişinin tazminat talebini reddetti ve kararında “araç maliki olan davacının sürücü belgesine el konulduğu, taleplerinin belirsiz alacak davasına konu olamayacağı ve davacının kaza tarihini kapsayacak şekilde sürücü belgesine el konulmuş olup davacının sürücü belgesinin kaza tarihinde geçerli olmadığı” gerekçesine yer verdi. Yani, araç sahibinin ehliyetine el konulduğu için aracını başka birisine kullandırması nedeniyle tazminat talep hakkı olmadığı görüşüne vardı.

DOSYA, ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN KANUN YARARINA TEMYİZ EDİLDİ. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi dosya üzerinde inceleme yaptı ve davanın özünün, “değer kaybı ve araç mahrumiyeti zararı” olduğuna dikkat çeken yüksek mahkeme, “Araçta meydana gelen değer kaybı, aracın serbest piyasa koşullarına göre kaza tarihi itibarıyla önceki kazaları araştırılarak ve niteliği ve etkisi göz önüne alınarak aracın ikinci el rayiç değeri ile yaşı, özellikleri, hasar miktarı ve hasarlı kısımların özelliği dikkate alınarak kazadan sonraki tamir edilmiş halinin rayiç değeri tespit edilip bu iki miktar arasındaki azalmaya göre hesaplanması gerekir.” görüşünü ortaya koydu.

Davacının belirsiz alacak talep etme hakkına sahip olduğunu da dikkat çeken Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, kararında, “Araç mahrumiyet zararının ise aracın makul tamir süresi ile aynı vasıftaki aracın kiralanması için gerekli bedelin ne kadar olduğu belirlendikten sonra hesaplanması gerekir. Tüm bu hususlar özel ve teknik bilgiyi gerektiren konular olup davacının, alacağını dava açmadan önce belirleyebilme imkânı bulunmadığından belirsiz alacak davası açmakta hukuki yararı mevcuttur.” yorumuna da yer verdi.

EHLİYETSİZ ARAÇ SAHİPLİĞİ TAZMİNAT TALEBİNE ENGEL DEĞİL Yüksek Mahkeme, davacının kaza anında aracın sürücüsü olmadığına dikkat çekerken, şu hususları kararına geçirdi: “Kaza sırasında davacıya ait olan araç, dava dışı E. K. tarafından sevk ve idare edilmekte olup mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre de davacının aracının sürücü olan E.K.'nın kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Bu haliyle kaza sırasında aracı kullanan kişinin araç maliki olan davacı olmaması nedeniyle davacının sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması, uğranılan maddi zararın tazmininin talep edilmesine engel değildir."/ kaynak:

