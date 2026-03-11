  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa basını Galatasaray Liverpool maçını manşetlere taşıdı! ‘Cehennemden çıkamadılar' ABD ekonomisi alarm veriyor: Bakın kaç trilyon dolar borcu var! Bu defaki gerçekten havalara uçuracak! Akaryakıta “Bu bir rüya mı” dedirtecek indirim geliyor 'Türkiye doğalgazımızı çalıyor' diyorlardı! 100 milyar metreküplük doğalgaz bulundu Trump’ın has adamı bile böyle söylüyorsa bitti bu iş! Bu “İsrail” itirafı dünyayı sallar Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan’dan hükümete “İran” uyarısı: Bundan ciddi şekilde tedirginiz Şaka gibi açıklama: Türkiye bizden izin almadan savaş uçaklarını bölgeye yolladı, itirazımızı yaptık Parça alışverişi yaptıkları kanıtlandı Birbirlerini besleyip büyütüyorlar
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

İran’dan Türkiye’ye atılan her iki füzenin de çıkış noktasının aynı olduğunu belirten güvenlik kaynakları, ateşlemenin yapıldığı bölgeyi açıkladı.

#1
Foto - Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, iki hafta içinde art arda aynı bölgeden ateşlenen ve havada imha edilen füzeler sebebiyle İran yönetimini en üst seviyeden uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın talebi üzerine mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye’nin buna karşı gerekli bütün tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşerek, risk oluşturabilecek adımlardan uzak durulmasını isterken, İranlı mevkidaşı, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını söyledi.

#2
Foto - Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; güvenlik kaynakları İran’dan ateşlenen ikinci füzenin de birincisi ile aynı menzili taşıdığını, her ikisinin de çıkış noktasının aynı olduğunu ve Tahran’ın doğusunda bir alandan ateşlendiğini kaydetti.

#3
Foto - Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

“MOZAİK SAVUNMA” UYGULANDI Söz konusu durumun İran’daki “Mozaik Savunma” sisteminden kaynaklandığına dikkati çeken kaynaklar, ABD ve İsrail’in saldırıların ilk günlerinde merkezi sistemi çökerttiğini böyle bir durumda da saldırı öncesindeki yönetim tarafından verilen kararların uygulamaya geçirildiğine işaret ediyor.

#4
Foto - Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

Savunmada ülkenin 7-8 parçaya bölündüğünü, eski yönetime bir şey olması durumunda başta verilen emirlerin uygulanmaya devam edeceği kararlarının alındığını belirten kaynaklar, Türkiye’yi hedef alan bölgedeki komutanın eski emirleri uygulaması sebebiyle böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğine, çok detaylı inceleme yapıldığına vurgu yapıyor.

#5
Foto - Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

İkinci füzenin de Doğu Akdeniz’de bulunan NATO’ya tahsisli ABD gemisinden atılan önleme füzesi ile vurulduğunu kaydeden kaynaklar, menzilinin birinci füze ile aynı ve 1.200 kilometre olduğunu belirtti.

#6
Foto - Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

Ankara, İran’dan gelen açıklamalara mevcut çatışma ortamı ve içerideki mozaik sistem sebebiyle temkinli yaklaşıyor. Türkiye’nin provokasyonlara gelmediğine işaret eden güvenlik kaynakları, savaşın sıçramaması, genişlememesi, İran’ın bölünmemesinin Ankara’nın temel hedefleri arasında olduğuna vurgu yapıyor. Türkiye’nin tüm diplomatik girişimlerini de bu kapsamda ele aldığına dikkati çeken kaynaklar, yeni cepheler açılmaması için hem bölge ülkeleri ile hem Azerbaycan ile görüşmeler yürütüldüğünün altını çiziyor.

#7
Foto - Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

İran’dan Türkiye’ye üçüncü bir füzenin ateşlenmesi ihtimalini değerlendiren güvenlik kaynakları, Ankara’yı savaşa sürükleyecek hiçbir senaryoda yer alınmayacağını, sağduyulu ve soğukkanlı tutum ile caydırıcılığın devrede olacağını, saldırıya uğrayan üçüncü ülkelerin de uzun vadede bölgenin çıkarlarına olacak bir yaklaşım sergilemeye çalıştıklarını vurguladı.

#8
Foto - Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı
Gündem

Depremzede ve hacı adaylarını dolandıran kadın tutuklandı

Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamuda yönetici, NATO Temsilcisi, BM Temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tar..
İsrail'den İran itirafı!
Dünya

İsrail'den İran itirafı!

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İran’da rejim değişikliğini mevcut savaşın hedefi olarak görmenin gerçekçi olmadığını kabul ettik..
Meksika'dan Trump'a ret!
Dünya

Meksika'dan Trump'a ret!

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD'nin Meksika topraklarında askeri operasyon düzenl..
Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ
Gündem

Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, Mart 2026 itibarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonunda..
Trump'a içeriden tehdit: 'Senatoyu felç ederiz!'
Dünya

Trump'a içeriden tehdit: 'Senatoyu felç ederiz!'

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonları hakkında şeffaflık talep ederek, kamuya açık otur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23