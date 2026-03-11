Konumu biliyoruz! Türkiye atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, iki hafta içinde art arda aynı bölgeden ateşlenen ve havada imha edilen füzeler sebebiyle İran yönetimini en üst seviyeden uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın talebi üzerine mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye’nin buna karşı gerekli bütün tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşerek, risk oluşturabilecek adımlardan uzak durulmasını isterken, İranlı mevkidaşı, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını söyledi.