2023-01-15 12:20:42 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte yalanlar ve gerçekler
Fotoğraflarla Manipülasyon Girişimi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan terörle mücadelesi aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları sürüyor. Harekat sırasında görüntülenmiş gibi paylaşarak bu yönde algı oluşturmaya çalışıyor. İşte yalanlar ve gerçekler...