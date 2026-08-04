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Ekonomi
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Türkler bölgenin altındaki serveti buldu: Ayda 248 kilogram altın çıkarılacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkler bölgenin altındaki serveti buldu: Ayda 248 kilogram altın çıkarılacak

Madencilik alanında önemli işlere imza atan Hacıoğlu Holding dev yatırım hamlesini kamuoyu ile paylaştı. Ünlü holding orada her ay 248 kilogram altın çıkaracak.

#1
Foto - Türkler bölgenin altındaki serveti buldu: Ayda 248 kilogram altın çıkarılacak

Hacıoğlu Holding, Batı Afrika'daki büyüme stratejisini hızlandırıyor. Şirket, 2029 yılına kadar bölgede toplam 2 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

#2
Foto - Türkler bölgenin altındaki serveti buldu: Ayda 248 kilogram altın çıkarılacak

Holdingin verdiği bilgilere göre, Batı Afrika'daki mevcut yatırımların büyüklüğü yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni yatırım programı kapsamında ise maden sahalarının geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, kıymetli maden işleme ve rafineri tesislerinin kurulması, enerji projeleri, su altyapısı ile lojistik merkezlerine yönelik kapsamlı yatırımlar planlanıyor.

#3
Foto - Türkler bölgenin altındaki serveti buldu: Ayda 248 kilogram altın çıkarılacak

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, Sahra Altı Afrika'nın şirket için yalnızca yatırım yapılan bir bölge olmadığını, uzun vadeli büyüme vizyonunun temelini oluşturduğunu ifade etti. Hacıoğlu, doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesini esas alan, enerji, sanayi, altyapı ve su yatırımlarını kapsayan entegre bir kalkınma modeli oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Atılan her yatırım adımının uzun vadeli kurumsal stratejinin bir parçası olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Türkler bölgenin altındaki serveti buldu: Ayda 248 kilogram altın çıkarılacak

Uluslararası yatırım ortamında güven unsurunun kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Hacıoğlu, faaliyet gösterdikleri ülkelerde uzun soluklu iş birlikleri kurmayı ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

#5
Foto - Türkler bölgenin altındaki serveti buldu: Ayda 248 kilogram altın çıkarılacak

Şirket, Batı Afrika'yı yalnızca zengin doğal kaynaklarıyla değil, sanayi, enerji, lojistik ve su yönetimi alanlarında sunduğu fırsatlarla da küresel büyüme planlarının merkezinde konumlandırıyor. Öte yandan holding, ortalama 2,5 gram/ton tenöre sahip maden sahalarında üretim faaliyetlerine devam ediyor. Mevcut operasyonlarda aylık yaklaşık 248 kilogram altın üretim kapasitesine ulaşıldığı belirtilirken, yeni saha yatırımları, cevher zenginleştirme teknolojileri ve verimlilik odaklı projeler sayesinde bu kapasitenin daha da artırılması hedefleniyor.

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