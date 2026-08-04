Türkler bölgenin altındaki serveti buldu: Ayda 248 kilogram altın çıkarılacak

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, Sahra Altı Afrika'nın şirket için yalnızca yatırım yapılan bir bölge olmadığını, uzun vadeli büyüme vizyonunun temelini oluşturduğunu ifade etti. Hacıoğlu, doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesini esas alan, enerji, sanayi, altyapı ve su yatırımlarını kapsayan entegre bir kalkınma modeli oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Atılan her yatırım adımının uzun vadeli kurumsal stratejinin bir parçası olduğunu vurguladı.