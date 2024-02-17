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Teknoloji-Bilişim
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Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

2024-02-17 14:04:40
Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki dev adımları sonrası 4 ülkeden hiç beklenmedik bir hamle geldi. Milli Muharip Uçak, TB2 SİHA, TB3 SİHA, SİDA'lar, füzeler, yerli helikopterleri gören küresel ülkeler tarihi bir geri dönüş yaparak ambargoları kaldırdı.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Ticaret Bakanı Bolat, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nın açılışında, 8,5 aylık bakanlık görevinde 25 ülkede toplantılara katıldığını, 100'e yakın başka ülkelerin bakanlarının ziyaretlerinin olduğunu söyledi.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Sanayinin gelişip büyüdüğünü ve ülkeye büyük katma değer getirdiğini aktaran Bolat, "Üretimi, milli geliri, ihracatı arttırıyor. 12 bin 886 ürün ihraç ediyoruz. 240 ülke ve farklı gümrüklü bölgeye ihracat yapılıyor. 70 ülkeye yaptığımız ihracatta, 2023'te o ülkelere yaptığımız ihracatın rekorunu kırdık. 2023 sonunda 54 fasılda 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 39 fasılda ihracat rekoru kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Bolat, 2002'de ihracatta orta ve yüksek teknolojili ürünlerinin toplam payının yüzde 30 olduğunu, 2022'de bu payın yüzde 36’ya, 2023'te ise yüzde 40,5'e yükseldiğini hatırlatarak, 2028’de yüzde 50'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Küresel üretimin 2023'te patinaj yaptığını, özellikle Avrupa ve Amerika'da durgunluk yaşandığını aktaran Bolat, "Küresel fiyatlardaki köpük azalırken Türkiye'nin mal ihracatı arttı. 1 Mart'ta TÜİK milli gelir rakamlarını açıkladığında inşallah 1 trilyon doların üzerinde olduğunu, kişi başına milli gelirimizin de 12 bin 500 dolarlar civarında olduğunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

#5
Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Bakan Bolat, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde 80 bin kişinin istihdam edildiğini ve 12 milyar dolarlık üretimin, 180 ülke ve bölgeye ihraç edildiğini belirtti.

#6
Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Savunma sanayisinde 2022'deki 4,4 milyar dolarlık ihracatın, 2023'te yüzde 27’lik artışla 5,5 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

#7
Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

"Türkiye savunma sanayiinde ilerledikçe Türkiye'ye ambargo uygulayanlar sıra sıra bu ambargoları kaldırdılar. Son bir ay içinde üç, dört önemli ülke bu ambargoları kaldırdı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı tek bir alana da hapsolmuyor. Kara, hava, deniz, her unsur bu alanlarda yer alıyor. Bütüncül politika izleniyor. Hepsinin gereği olan alanlar var. Güçlü, gelişmiş, savunma sanayisi olan, güçlü ekonomisi ve ihracatı olan Türkiye'ye Allah'ın izniyle kimse yan bakamayacaktır. NATO üyesi ülkelerin savunma sanayi harcamalarının milli gelire oranla yüzde 2 olması gerektiği yönünde kriter vardı. ABD ve Türkiye dışında bunu ciddi olarak uygulayan hemen hemen hiçbir ülke yoktu. Görüyoruz ki biraz da Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği mecburiyet karşısında NATO ülkelerinin hepsi savunma sanayi harcamalarını hızla arttırdılar ve devam ediyorlar. Japonya bile aynısını yapıyor. Avrupa coğrafyası, Afrika, Orta Doğu, Asya, ön Asya ve Uzak Doğu açısından Türkiye artık çok önemli üçüncü alternatif tedarik ülkesi haline geldi."

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Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise özellikle son yıllarda savunma sanayi sektörünün uluslararası rekabetin çok yüksek olduğu pazarlarda hem ekonomik hem teknik üstünlükleriyle tercih edilebilir duruma geldiğini söyledi.

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Foto - Milli Muharip Uçak, TB2, TB3 SİHA sonrası tarihi geri adım! 4 ülke Türkiye'ye ambargoyu acilen kaldırdı

Kara, deniz, hava platformlarının artık birden fazla ülkeye ihraç edildiğini anlatan Görgün, bu platformların içinde var olan alt sistemlerin, faydalı yüklerin, mühimmatların her birinin ayrı ayrı alıcısının olmasının kendilerini memnun ettiğini aktardı. Görgün, sözlerini şöyle tamamladı: "Son 10 yılda savunma sanayimiz özellikle ihracatta 4,3 kat arttı. Sektörümüzde, ihracatın ithalatı karşılama seviyesi yüzde 250. Kilogram başına ihracat değerimiz 65 doları buldu. Tabii bazı ürünlerimiz var ki kilogram başı ihracatı 10 bin doların üzerinde. Yüksek teknolojiyle çalışan, yüksek teknoloji üreten ve bu teknolojiyi özellikle dost ve müttefik ülkelerimizle de paylaşarak, sadece teknolojik bağımsızlığımıza değil, ekonomik bağımsızlığımıza da katkı sağladığımızı bilerek onurla ve gururla çalışan bir sektörüz. Geçtiğimiz sene 5,4 milyar dolar olan ihracatımız bir önceki seneye göre yüzde 27'lik bir artış göstermişti. En az bu kadar bizi memnun eden ise yaptığımız sözleşmelerin, teslim ettiğimiz ürünlerin iki katı olması."

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