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Teknoloji-Bilişim
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Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

2024-04-03 11:08:48
Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

KAAN savaş uçağının motor üreticisi olan dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric'ten sürpriz bir karar çıktı.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

MMU Kaan'a motor tedarik eden dev şirket isim değişikliğine gitme kararı aldı.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

GE Aerospace, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) “GE” kodu altında işlem görecek. Hisse için, bugün ABD ve Kanada için Doğu Saatine göre 9.30’da, GE Aerospace ve GE Vernova NYSE’de açılış zilini birlikte çalacak.

#3
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

GE Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su H. Lawrence Culp Jr. yaptığı açıklamada; “Üç bağımsız, halka açık şirketin başarılı bir şekilde faaliyete geçmesiyle birlikte bugün, GE’nin yıllar süren dönüşümünde tarihi bir adım atıyoruz. Ekibimizle, zorluklar karşısındaki güçlü duruşları ve bu belirleyici anı başarma konusundaki kararlılıklarından dolayı büyük gurur duyuyorum.” dedi.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

Culp sözlerine şöyle devam etti: “GE Aerospace, bir asırlık öğrenme ve GE’nin inovasyon mirasını ileriye taşıma hedefi üzerine inşa edilmiş güçlü bilançosuyla uçuşun geleceğini keşfetmeye, insanları göklere yükseltmeye ve onları güvenli şekilde evlerine ulaştırmaya daha fazla odaklanarak ilerleyişini sürdürecek.

#5
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

Tescilli yalın işletme modelimiz olan FLIGHT DECK’i temel alarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın hizmetinde tam potansiyelimizi ortaya koyacağımızdan eminim.”

#6
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

Dünya çapında yaklaşık 44.000 ticari motor ve yaklaşık 26.000 askeri ve savunma motoruyla hali hazırda kurulu bir altyapıya sahip olan GE Aerospace, hizmetler, itki gücü ve sistemler alanında kök salmış bir dünya lideridir.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

Şirket, 2023 yılında yüzde 70’i hizmetlerden ve motor yenileme pazarının güçlü ekonomisinden kaynaklanan yaklaşık 32 milyar dolar tespit edilmiş gelir* elde etti.

#8
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

GE Aerospace, şirketin Mart ayında düzenlenen Yatırımcı Günü’nde 2024 hedeflerini yeniden teyit etti ve 2028 yılında 10 milyar dolar civarında işletme kârı elde etme beklentisini de içeren daha uzun vadeli bir finansal görünüm sundu. Ayrıca, GE Aerospace, büyüme ve inovasyona yatırım yapmak ve aynı zamanda mevcut fonların yaklaşık p-75’ini hissedarlara iade etmek amacıyla bir sermaye tahsisi çerçevesi paylaştı.

#9
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

GE Aerospace’in faaliyete geçmesi, GE’nin yıllar süren finansal ve operasyonel dönüşümünün tamamlandığının göstergesidir. GE, 2018’den bu yana borçların 100 milyar dolardan fazla azaltılması da dâhil olmak üzere son birkaç yıl içinde işletmeyi önemli ölçüde güçlendiren adımlar attı. Eşzamanlı olarak, yalın yönetim yaklaşımının şirket çapında uygulanması, benimsenmesi ve müşteriye sunulan hizmetlerde sürekli iyileştirme arayışı, şirket kültüründe derin ve sürdürülebilir bir değişim sağladı. Bu güçlü temel, her biri GE’nin inovasyon geçmişi üzerinde kendilerini geliştirecek iyi bir konuma sahip olan üç bağımsız şirketin – GE HealthCare, GE Vernova ve GE Aerospace – başarılı şekilde kurulmasını sağladı. GE adi hisse senedi sahipleri, sahip oldukları her dört GE adi hisse senedi için bir GE Vernova adi hisse senedi almaya hak kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri federal gelir vergisi amaçları doğrultusunda, dağıtım Amerika Birleşik Devletleri’ndeki GE hissedarları için vergi açısından verimli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

#10
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

GE Aerospace’in faaliyete geçmesi, GE’nin yıllar süren finansal ve operasyonel dönüşümünün tamamlandığının göstergesidir. GE, 2018’den bu yana borçların 100 milyar dolardan fazla azaltılması da dâhil olmak üzere son birkaç yıl içinde işletmeyi önemli ölçüde güçlendiren adımlar attı.

#11
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

Eşzamanlı olarak, yalın yönetim yaklaşımının şirket çapında uygulanması, benimsenmesi ve müşteriye sunulan hizmetlerde sürekli iyileştirme arayışı, şirket kültüründe derin ve sürdürülebilir bir değişim sağladı. Bu güçlü temel, her biri GE’nin inovasyon geçmişi üzerinde kendilerini geliştirecek iyi bir konuma sahip olan üç bağımsız şirketin – GE HealthCare, GE Vernova ve GE Aerospace – başarılı şekilde kurulmasını sağladı. GE adi hisse senedi sahipleri, sahip oldukları her dört GE adi hisse senedi için bir GE Vernova adi hisse senedi almaya hak kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri federal gelir vergisi amaçları doğrultusunda, dağıtım Amerika Birleşik Devletleri’ndeki GE hissedarları için vergi açısından verimli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

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