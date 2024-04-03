Milli Muharip Uçak Kaan'a motor üreten dev şirketten beklenmedik karar! Apar topar değiştirdiler

GE Aerospace’in faaliyete geçmesi, GE’nin yıllar süren finansal ve operasyonel dönüşümünün tamamlandığının göstergesidir. GE, 2018’den bu yana borçların 100 milyar dolardan fazla azaltılması da dâhil olmak üzere son birkaç yıl içinde işletmeyi önemli ölçüde güçlendiren adımlar attı. Eşzamanlı olarak, yalın yönetim yaklaşımının şirket çapında uygulanması, benimsenmesi ve müşteriye sunulan hizmetlerde sürekli iyileştirme arayışı, şirket kültüründe derin ve sürdürülebilir bir değişim sağladı. Bu güçlü temel, her biri GE’nin inovasyon geçmişi üzerinde kendilerini geliştirecek iyi bir konuma sahip olan üç bağımsız şirketin – GE HealthCare, GE Vernova ve GE Aerospace – başarılı şekilde kurulmasını sağladı. GE adi hisse senedi sahipleri, sahip oldukları her dört GE adi hisse senedi için bir GE Vernova adi hisse senedi almaya hak kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri federal gelir vergisi amaçları doğrultusunda, dağıtım Amerika Birleşik Devletleri’ndeki GE hissedarları için vergi açısından verimli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.