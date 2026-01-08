  • İSTANBUL
Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık
Giriş Tarihi:

Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! “Hayalet Ordu” sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

Modern savaş anlayışı artık sadece tank, uçak ve asker sayısıyla ölçülmüyor. Düşman tarafından fark edilmeden hareket edebilme, elektronik ve siber alanda üstünlük kurma yeteneği, orduların gerçek gücünü belirliyor. Radara yakalanmayan savaş uçakları bu konuda ciddi avantaj sağlıyor. Bu kapsamda hazırlanan “Dünyanın En Hayalet 10 Ordusu” listesi, görünmezlik teknolojileri ve sessiz operasyon kabiliyetleriyle öne çıkan ülkeleri ortaya koyarken, Türkiye'nin son yıllardaki stratejik atılımı dikkat çekici bir konuma işaret ediyor.

#1
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

1. ABD// Envanter: F-22 Raptor, F-35 serisi ve dünyanın en yeni hayalet bombacısı B-21 Raider // Güç: Sadece havada değil, Zumwalt sınıfı gemilerle deniz altında da "görünmezlik" standardını belirleyen ülke.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

2. ÇİN// Envanter: Sayısı 300'ü aşan J-20 Mighty Dragon filosu// Atılım: 2026'da seri üretimi hızlanan uçak gemisi tabanlı J-35 ve radarda bir kuş kadar görünen stratejik bombacı H-20 projeleriyle ABD'yi yakalamaya en yakın güç.

#3
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

3. RUSYA // Envanter: 5. nesil Su-57 Felon ve onu destekleyen hayalet İHA S-70 Okhotnik // Güç: Radar emici boyalar ve plazma gizleme teknolojileri üzerine uzmanlaşmış durumda.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

4. TÜRKİYE// Envanter: Milli Muharip Uçak KAAN, dünyanın ilk insansız hayalet uçaklarından KIZILELMA ve uçan kanat tasarımlı ANKA-3 // Güç: 2026 itibarıyla stealth teknolojisini hem insanlı hem insansız platformlara (ve MİLGEM gemilerine) entegre edebilen nadir ülkelerden biri.

#5
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

5. GÜNEY KORE // Envanter: 2026'da orduya teslimatları başlayan KF-21 Boramae // Güç: ABD desteğiyle geliştirilen ancak kendi mühendisliğiyle stealth kapasitesini Blok-2 seviyesine taşıyan yükselen bir güç.

#6
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

6. JAPONYA // Envanter: F-35'lerin en büyük işletmecilerinden biri ve kendi projesi olan X-2 Shinshin ile stealth Ar-Ge'sinde devleşmiş durumda // Gelecek: İngiltere ve İtalya ile 6. nesil uçak (GCAP) projesinin ortağı.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

7. BİRLEŞİK KRALLIK // Envanter: Geniş F-35B filosu // Güç: Radardan kaçan Tempest (6. nesil) uçağının geliştiricisi ve stealth tasarım konusunda dünya çapında bir mühendislik merkezi.

#8
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

8. FRANSA // Envanter: Rafale uçakları (yarı-hayalet) ve geleceğin hayalet sistemi FCAS'ın mimarı // Güç: Kendi nükleer kapasitesini taşıyabilecek hayalet platformlar üzerine uzmanlaşıyor.

#9
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

9. İSRAİL // Envanter: F-35'i (Adir ismiyle) modifiye edip gerçek savaş şartlarında ilk kullanan terörist ülke // Güç: Stealth uçakları tespit edebilen radar teknolojileri ve elektronik harp sistemlerinde dünya liderlerinden.

#10
Foto - Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! "Hayalet Ordu" sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

10. HİNDİSTAN // Proje: Kendi stealth uçağı AMCA üzerinde çalışıyor // Güç: Devasa savunma bütçesiyle stealth teknolojisini kendi topraklarında üretmeye odaklanmış bir dev. (Kaynak: Sabah)

