Milli Muharip Uçak KAAN Türkiye’ye çağ atlattı! “Hayalet Ordu” sıralamasında bakın kaçıncı sıraya fırladık

Modern savaş anlayışı artık sadece tank, uçak ve asker sayısıyla ölçülmüyor. Düşman tarafından fark edilmeden hareket edebilme, elektronik ve siber alanda üstünlük kurma yeteneği, orduların gerçek gücünü belirliyor. Radara yakalanmayan savaş uçakları bu konuda ciddi avantaj sağlıyor. Bu kapsamda hazırlanan “Dünyanın En Hayalet 10 Ordusu” listesi, görünmezlik teknolojileri ve sessiz operasyon kabiliyetleriyle öne çıkan ülkeleri ortaya koyarken, Türkiye'nin son yıllardaki stratejik atılımı dikkat çekici bir konuma işaret ediyor.