2022-01-10 07:50:55 Milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girildi! Türkiye'yi uçuracak ekip 7/24 mesaide
2023’te hangardan çıkacak milli savaş uçağı (MMU) için inşa edilen mühendislik merkezine ilk kez girildi. 65 bin metrekare kapalı alan ve 9 bloktan oluşan 2 bin 300 mühendis kapasiteli binada 7/24 mesai var. Her türlü ihtiyacın karşılanabileceği “yaşayan bina” olarak tasarlanan merkezde güvenlik üst düzeyde. 20 bin parçadan oluşacak milli muharip uçak için 2 bin mühendis-teknisyen, 7/24 çalışıyor. Her bir mühendis sadece yetkili olduğu kısma girebiliyor. Bizi önce milli jetin maketi karşılıyor. ‘Taşıyıcı omurga’, ‘omurga kirişi’ ve ‘basınç duvarı’ dikkatimizi çekiyor...