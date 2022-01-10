Milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girildi! Türkiye'yi uçuracak ekip 7/24 mesaide

Yine inşaatı devam eden başka bir tesis ise merkezin hemen arkasında yer alan hangar. Üretim merkezinden çıkan uçak hangara girecek. Bir nevi burada son testleri yapılacak. Daha sonra da motor çalışır vaziyette uçak hangardan çıkarılacak. İlk uçağın ise Çanakkale zaferinin yıldönümü olan 18 Mart 2023’te hangardan çıkarılması hedefleniyor. Daha sonra da yer testleri devam edecek ve nihayetinde 2025’te ilk uçuş gerçekleştirilecek. Milli savaş uçağı 2029’da da göklerdeki yerini alacak. Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli şirketlerde görev alan Türk mühendisler Türkiye’nin havacılık ve savunma alanındaki önemli projeleri için “nasıl bir katkı sunabiliriz” diye milli şirketlerle iletişim halinde. Ayrıca söz konusu mühendisler, Türk savunma sanayiinin marka projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Projesi’nin bir parçası olabilmek başvuru yapıyor. Halihazırda yurt dışı kariyerini bir kenara bırakıp Türkiye’ye dönen ve bu projede görev alan birçok mühendis bulunuyor. Başvuruların yanında yenilerini kazandırmak için görüşmeler de devam ediyor.