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Ekonomi
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Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak

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Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak

Türkiye'den Çin'e 12 adetlik gemi siparişi verildi. Türk denizcilik şirketi tarafından verilen sipariş Pekin yönetimini sevindirdi.

#1
Foto - Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak

İstanbul merkezli küresel denizcilik oyuncusu Aqmaris Ship Management’in Çin’e sekiz dökme yük ve dört MR2 tanker siparişi verdiği öğrenildi.

#2
Foto - Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak

Son olarak Çinli Cosco Shipyard’da inşa edilen, her biri 64.500 dwt’lik Zeynep ve Emine’yi filosuna ekleyen ve Çinli Wuhu Tersanesi’ne dört adet 64.500 dwt’lik dökme yük gemisi siparişi veren Aqmaris, yine seri inşa sipariş konumuna geçti.

#3
Foto - Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak

Aqmaris’in yine Wuhu’ya bu sefer 64.500 dwt’lik MR2 tanker siparişi verirken, dökme yükler için de Çinli Nantong Xiangyu’ya döndü. Şirket, 64.000 dwt’lik sekiz adet Ultramax dökme yük gemisi siparişi verdi.

#4
Foto - Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak

Tüm gemi inşa projelerinin finansmanının Çinli leasing firmaları tarafından sağlandığı belirtiliyor.

#5
Foto - Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak

KAYNAK: HABER DENİZDE

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