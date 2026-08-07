Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak
Türkiye'den Çin'e 12 adetlik gemi siparişi verildi. Türk denizcilik şirketi tarafından verilen sipariş Pekin yönetimini sevindirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den Çin'e 12 adetlik gemi siparişi verildi. Türk denizcilik şirketi tarafından verilen sipariş Pekin yönetimini sevindirdi.
İstanbul merkezli küresel denizcilik oyuncusu Aqmaris Ship Management’in Çin’e sekiz dökme yük ve dört MR2 tanker siparişi verdiği öğrenildi.
Son olarak Çinli Cosco Shipyard’da inşa edilen, her biri 64.500 dwt’lik Zeynep ve Emine’yi filosuna ekleyen ve Çinli Wuhu Tersanesi’ne dört adet 64.500 dwt’lik dökme yük gemisi siparişi veren Aqmaris, yine seri inşa sipariş konumuna geçti.
Aqmaris’in yine Wuhu’ya bu sefer 64.500 dwt’lik MR2 tanker siparişi verirken, dökme yükler için de Çinli Nantong Xiangyu’ya döndü. Şirket, 64.000 dwt’lik sekiz adet Ultramax dökme yük gemisi siparişi verdi.
Tüm gemi inşa projelerinin finansmanının Çinli leasing firmaları tarafından sağlandığı belirtiliyor.
KAYNAK: HABER DENİZDE
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