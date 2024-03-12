Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı?  Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

“Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1994 yılında babası Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoğan'ın beraber görüldükleri ikonik kamyon kasası pozunu taklit etmiş. Yanında Suat Kılıç da var, onun fikri olmalı. Ancak Fatih Erbakan'ın paylaştığı fotoğrafı "Karede artık bir kişi eksik" diye gören CHP medyası kimi kastediyor anlamadık? Erdoğan'ı mı? İyi de sadece Erdoğan değil, 1994'te çekilen o karedeki hiç kimse Fatih Bey'in kamyonette verdiği pozda yer almıyor ki?