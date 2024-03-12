2024-03-12 14:01:17 Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey?
Yeniden Refah Partisi'nin Fatih Belediye Başkan adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır" ifadelerinin yer aldığı paylaşım büyük tartışma çıkarmıştı. Partiden yapılan açıklamada kuru bir özür dilenerek konu kapatılmaya çalışılırken, skandalı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fatih Erbakan’ın, 1994 yılında babası Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoğan'ın beraber görüldükleri ikonik kamyon kasası pozuna gönderme yaparak “Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey?” diye sordu. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: