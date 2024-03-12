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Medya
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Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

2024-03-12 14:01:17
Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

Yeniden Refah Partisi'nin Fatih Belediye Başkan adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır" ifadelerinin yer aldığı paylaşım büyük tartışma çıkarmıştı. Partiden yapılan açıklamada kuru bir özür dilenerek konu kapatılmaya çalışılırken, skandalı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fatih Erbakan’ın, 1994 yılında babası Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoğan'ın beraber görüldükleri ikonik kamyon kasası pozuna gönderme yaparak “Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey?” diye sordu. Altınok, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

“Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1994 yılında babası Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoğan'ın beraber görüldükleri ikonik kamyon kasası pozunu taklit etmiş.  Yanında Suat Kılıç da var, onun fikri olmalı.  Ancak Fatih Erbakan'ın paylaştığı fotoğrafı "Karede artık bir kişi eksik" diye gören CHP medyası kimi kastediyor anlamadık?  Erdoğan'ı mı?  İyi de sadece Erdoğan değil, 1994'te çekilen o karedeki hiç kimse Fatih Bey'in kamyonette verdiği pozda yer almıyor ki? 

#2
Foto - Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

Fatih Bey, Milli Görüş liderliğinin babadan oğula geçtiği tezini güçlendirmek istiyorsa TikTok mizahından ve muhalefet medyasının uzattığı ipe tutunmaktan vazgeçmeli. AK Parti'den kopartmaya çalıştığı potansiyel seçmene daha ciddi göndermeler yapmalı. 

#3
Foto - Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

Baksanıza hem mesajlar karışıyor, iş sulanıyor hem de zaten tek bir CHP'li kendisine oy vermeyecek.  Mesela işe, çektiği seçim animasyonunda ülkedeki sığınmacıları Ramazan kolisine doldurup ülkelerine yollayan Fatih Belediye Başkan adayı Halit Özkarataşlıoğlu'ndan başlayabilir. 

#4
Foto - Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı?  Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

#5
Foto - Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

Yoksa artık ırkçılığın milli görüşünüze dahil olduğunu mu söylüyorsunuz?”

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