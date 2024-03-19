2024-03-19 17:07:10 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2018 sonrası İstanbul’daki eğitim-öğretim yatırımlarıyla ilgili yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesinin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım.” dedi. Bakan Tekin, Beyoğlu’nda bağışçıların desteğiyle yapılacak Hasköy/Kalaycıbahçe 24 Derslikli Ortaokulu Temel Atma Töreni’ndeki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.