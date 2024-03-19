Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada ise, okul yaparken hayırseverlerin, yerel yönetimlerin ve tüzel kişilerin büyük katkılarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Sadece 2023 yılı haziran ayından itibaren şu ana kadar hayırseverlerimizle yaklaşık 4 bin derslik protokolü yaptık. Bir paydaşımız daha var o da yerel yönetimler. İstanbul gibi bir yerde bütçeden bize kaynak ayrılsa bile okul yapmamıza yetmiyor bu. Arsa üretemiyoruz. Ürettiğimiz arsalar üzerinde inşaat yapamıyoruz veya ürettiğimiz arsalar üzerinde inşaatına başladığımız okullarda eğitim öğretim başlatamıyoruz. Çünkü bazı belediye başkanları, bazı kişiler değişik sebeplerle ya ‘AK Parti döneminde olmasın, yapılmasın’ gibi politik sebeplerle ya da eğitim dışında başka öncelikleri olduğu için bize bu konuda yardımcı olmuyorlar. Başlatılan inşaatlarımızı durduran belediyelerimiz var, yıllardır üzerinde hizmet verdiğimiz okulumuzun yıkımı için mülkiyet davası açıp yargı sürecini başlatan belediyeler var.” dedi.