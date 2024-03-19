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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

2024-03-19 17:07:10
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2018 sonrası İstanbul’daki eğitim-öğretim yatırımlarıyla ilgili yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesinin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım.” dedi. Bakan Tekin, Beyoğlu’nda bağışçıların desteğiyle yapılacak Hasköy/Kalaycıbahçe 24 Derslikli Ortaokulu Temel Atma Töreni’ndeki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

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Foto - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Eğitimde fiziki altyapı eksikliğinin giderilmesinin önceliklerinden olduğunu kaydeden Tekin, Türkiye’nin hemen hemen tamamında 2002 yılındaki okul sayısının iki kata kadar çıktığını dile getirdi. Tekin, Beyoğlu ilçesinde 2002 ile bugünün öğrenci sayısının aynı olmasına rağmen, okul, derslik ve öğretmen sayısının ikiye katlandığı belirterek, “Bunun anlamı şu, dersliklerdeki, sınıflardaki öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor. Biz de sürekli kendimizi bu alanda revize ediyoruz.” diye konuştu.

#2
Foto - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Bunu yaparken belediye başkanlarının desteklerine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Tekin, “2018 sonrası İstanbul’daki eğitim-öğretim yatırımlarıyla ilgili yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesinin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. İnşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul’u, İstanbul’un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul’un eğitim altyapısına önem verecek bir büyükşehir belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim açımızdan Milli Eğitim Bakanlığı olarak önemli.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a kendilerine sürekli destek olduğu için teşekkür ederek, “Biz böyle belediye başkanlarıyla beraber Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmiş olacağız.” dedi.

#4
Foto - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin acı gerçeği yüzümüze vurdu: Ekrem İmamoğlu baş aktör çıktı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada ise, okul yaparken hayırseverlerin, yerel yönetimlerin ve tüzel kişilerin büyük katkılarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Sadece 2023 yılı haziran ayından itibaren şu ana kadar hayırseverlerimizle yaklaşık 4 bin derslik protokolü yaptık. Bir paydaşımız daha var o da yerel yönetimler. İstanbul gibi bir yerde bütçeden bize kaynak ayrılsa bile okul yapmamıza yetmiyor bu. Arsa üretemiyoruz. Ürettiğimiz arsalar üzerinde inşaat yapamıyoruz veya ürettiğimiz arsalar üzerinde inşaatına başladığımız okullarda eğitim öğretim başlatamıyoruz. Çünkü bazı belediye başkanları, bazı kişiler değişik sebeplerle ya ‘AK Parti döneminde olmasın, yapılmasın’ gibi politik sebeplerle ya da eğitim dışında başka öncelikleri olduğu için bize bu konuda yardımcı olmuyorlar. Başlatılan inşaatlarımızı durduran belediyelerimiz var, yıllardır üzerinde hizmet verdiğimiz okulumuzun yıkımı için mülkiyet davası açıp yargı sürecini başlatan belediyeler var.” dedi.

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