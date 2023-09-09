Milattan sonra 1.yüzyılda yapıldı! Tarihi yapı böyle talan edildi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Asa Deresi mevkiinde, kayanın üzerine yapılan Kızlar Kalesi ve Kızlar Hamamı, zamanla defineciler tarafından talan edildi. Sur ve burçları, moloz taş, tuğla ve harç ile yapılan kalenin Romalılar zamanında yapıldığı düşünülüyor. Herhangi bir kitabesi bulunmayan Kızlar Kalesinin milattan sonra 1-2. yüzyıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Kale üzerinde, 4 dönüm bir düzlük bulunurken, kale içinde hiçbir kalıntı bulunmuyor. Kızlar Kalesinin alt tarafında yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta Kızlar Hamamı bulunuyor. İçerisinde işaretler ve motiflerin bulunduğu Kızlar Hamamının da duvarları ve surlarına da defineciler tarafından zarar verilirken, birçok yapısı halen ayakta bulunuyor.