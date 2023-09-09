Milattan sonra 1.yüzyılda yapıldı! Tarihi yapı böyle talan edildi

Bölgenin koruma altına alınmasını ve kültür değeri taşıyan her eserin yeniden tarihe kazandırılmasını isteyen Haberal, “Kızlar Kalesine çıkıldığında Taşköprü ilçesi tamamen muhteşem bir şekilde görülüyor. Kızlar Kalesi tamamen Pompeipolis Antik Kentine bakıyor. Bu yüzden de Kızlar Kalesi ile Pompeipolis Antik Kenti arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz. Bölgeye hakim olduğu için kaleyi koruma amacıyla kurulmuş olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca vadi içerisinde de bir dere akmaktadır. Dere üzerinde de tarihi bir köprü bulunuyordu, o köprü de ne yazık ki yıkılmıştır. Akan dereye Asa Deresi deniliyor. Ben, bölgenin bir tarihi, değeri, kültürü olduğunu düşünüyorum.